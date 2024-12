Home

Serie C, colpaccio esterno della Pallacanestro Don Bosco

2 Dicembre 2024

Livorno 2 dicembre 2024 Serie C, colpaccio esterno della Pallacanestro Don Bosco

Seconda vittoria consecutiva per la Pallacanestro Don Bosco nel duro campionato di Serie C; i ragazzi di Giuseppe Di Manno, infatti, dopo aver regolato, sabato scorso, Gino Landini Lerici, si sono ripetuti nella lunga trasferta in terra piemontese, sul parquet della Ferro San Mauro. Ma se la partita contro i liguri, pur quasi sempre condotta dai rossoblu, era rimasta in bilico fino alla sirena finale, quella in Piemonte si è rivelata una passeggiata trionfale dei ragazzi livornesi, protagonisti davvero di un’ottima prestazione.

I rossoblu, infatti, si sono approcciati al confronto con il piglio giusto, imprimendo al confronto il ritmo prediletto fin dalla palla a due iniziale, tanto che i padroni di casa non sono mai riusciti a mettere il naso avanti. La Pallacanestro Don Bosco, infatti, ha messo le cose in chiaro fin dal periodo iniziale, chiuso doppiando i padroni di casa, sul 20-10. Da lì in poi è stata una cavalcata trionfale, con il vantaggio Don Bosco che aumenta in modo esponenziale con il passare dei minuti. Paoletti e compagni, infatti, hanno chiuso il primo tempo sul 48-33, con Paoletti già in doppia cifra a quota 10, per poi scappare via definitivamente dopo l’intervallo.

Nel terzo periodo, infatti, la compagine livornese ha stampato un parziale di 24-8 che ha di fatto sancito la vittoria con 10’ di anticipo, per poi allungare ulteriormente nel periodo finale, nel quale Regoli e compagni hanno crivellato la retina avversaria, infilando la bellezza di 34 punti in 10’, che hanno allungato il divario fino al netto 106-56 finale, sancito da un canestro di Balestri a 24” dalla fine.

È stata davvero una prestazione sopra le righe quella della Pallacanestro Don Bosco, in entrambe le fasi di gioco, come raccontano alla perfezione i soli 56 punti subiti e gli oltre 100 realizzati. Proprio la grande efficacia offensiva è stato il tratto distintivo della prestazione rossoblu, brava a portare non solo 11 uomini a referto, ma ben sei di loro in doppia cifra, con Paoletti a quota 16 e Crocetta a 14.

Evidente, nel post gara, la soddisfazione di coach Di Manno che commenta così la bella vittoria in terra piemontese: “Abbiamo iniziato con il piede giusto, riuscendo ad imprimere alla partita il ritmo che volevamo, di fatto riuscendo a tenere in mano il controllo del confronto per tutti i 40’. Nella seconda parte del confronto, poi, siamo stati bravi a mettere in atto tutto ciò sul quale lavoriamo in settimana portando a casa una bella vittoria. Adesso abbiamo già la mente rivolta alla prossima partita, nella consapevolezza di aver portato a casa una bella, ed altrettanto meritata, vittoria”.

Ferro San Mauro – Pallacanestro Don Bosco Livorno 56-106

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni 7, Dadomo 12, Di Sacco, Deliallisi 12, Crocetta 14, Lamperi 12, Balestri 10, Pacitto 9, Spinelli 5, Paoletti 16, Deri 6, Regoli 3. All. Francesco Di Manno, Ass. Alex Blanco e Alessandro Papa

Parziali: 10-20; 33-48; 41-72; 56-106

