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Serie C, il Livorno riparte dal girone B: derby con Grosseto e Pianese, sfide di prestigio contro Perugia, Pescara e Spezia

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29 Luglio 2026

Serie C, il Livorno riparte dal girone B: derby con Grosseto e Pianese, sfide di prestigio contro Perugia, Pescara e Spezia

Livorno 29 luglio 2026 Serie C, il Livorno riparte dal girone B: derby con Grosseto e Pianese, sfide di prestigio contro Perugia, Pescara e Spezia

Il Livorno conosce il proprio cammino verso la stagione 2026/2027. La Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei tre gironi della Serie C e gli amaranto sono stati inseriti, come previsto, nel girone B, raggruppamento che si preannuncia particolarmente competitivo e ricco di sfide dal grande fascino.

La formazione labronica dovrà confrontarsi con avversarie di assoluto livello, tra piazze storiche e società ambiziose. Nel girone figurano infatti Atalanta Under 23, Campobasso, Forlì, Grosseto, Gubbio, Guidonia Montecelio, Latina, Ostiamare, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Ravenna, Reggiana, Sambenedettese, Spezia, Torres, Vado e Vis Pesaro.

Tra gli appuntamenti più attesi della stagione spiccano i derby toscani contro Grosseto e Pianese, oltre alle sfide con club di grande tradizione come Perugia, Pescara, Reggiana e Spezia, senza dimenticare il confronto con l’Atalanta Under 23, ormai presenza stabile nel panorama della Serie C.

La nuova annata prenderà ufficialmente il via domenica 16 agosto con il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, primo banco di prova per il Livorno prima dell’esordio in campionato.

Il campionato di Serie C Sky Wifi scatterà invece domenica 23 agosto, dando inizio a una regular season che accompagnerà le squadre fino al 25 aprile 2027, data dell’ultima giornata.

Nel corso della stagione sono previsti tre turni infrasettimanali, in programma mercoledì 16 settembre 2026, mercoledì 10 febbraio 2027 e mercoledì 3 marzo 2027, mentre l’unica sosta del torneo coinciderà con le festività natalizie, domenica 27 dicembre.

Per il Livorno si apre così una stagione che si annuncia intensa e ricca di sfide di alto livello. Il girone B metterà infatti gli amaranto di fronte a trasferte impegnative e a confronti con squadre costruite per recitare un ruolo importante nella corsa ai vertici della classifica, in un campionato che promette equilibrio e spettacolo sin dalle prime giornate.

Ora cresce l’attesa per la pubblicazione del calendario, che definirà l’ordine delle sfide e svelerà quale sarà il primo avversario del Livorno nella corsa alla nuova stagione di Serie C.