Serie C, Livorno-Ascoli 0-3: amaranto travolti e contestati al “Picchi”

20 Settembre 2025

Livorno 20 settembre 2025

Il Livorno sprofonda ancora. Alla seconda giornata di campionato di Serie C gli amaranto cadono 0-3 in casa contro l’Ascoli, allo stadio “Armando Picchi”, sabato 20 settembre. Una sconfitta pesante, la quarta consecutiva, che acuisce una crisi ormai evidente non solo nei numeri ma anche nella tenuta psicologica e ambientale.

Una partita già segnata dopo 7 minuti

Il copione sembra quello già visto a Pesaro: il Livorno si ritrova sotto di due reti dopo appena sette minuti, con la gara di fatto già compromessa. Al 5’ è Curado a portare avanti l’Ascoli con un colpo di testa. Passano due minuti e Gori – ex amaranto – approfitta della totale libertà concessagli per piazzare il raddoppio senza difficoltà.

Il Livorno non reagisce e al 38’ arriva anche il tris: D’Uffizzi, con un destro potente dal limite, chiude i conti infilando ancora Seghetti, che in precedenza aveva evitato un passivo ancora più pesante con un paio di interventi decisivi.

Nella ripresa la squadra di Formisano prova a cambiare interpreti, ma non cambia ritmo né atteggiamento. L’Ascoli controlla senza rischiare praticamente nulla, lasciando scorrere i minuti fino al fischio finale.

Contestazione sugli spalti

Se in campo il Livorno non riesce a reagire, sugli spalti esplode la contestazione. La Curva Nord, dopo aver sostenuto la squadra nel primo tempo nonostante lo 0-3, all’inizio della ripresa ha abbandonato gli spazi centrali, ammainato le bandiere e interrotto cori e incitamenti. Un segnale chiaro e forte di rottura con squadra e società.

A fine gara, centinaia di tifosi si sono radunati davanti ai cancelli della tribuna centrale per contestare duramente presidente, allenatore e giocatori. La polizia, schierata per prevenire incidenti, ha gestito la situazione evitando che dalle parole si passasse ai fatti, ma la tensione resta palpabile.

Il destino di Formisano in bilico

Il futuro dell’allenatore Formisano appare sempre più incerto. Già delegittimato da tempo – con la singolare presenza di altre figure nelle conferenze pre-partita – ora rischia seriamente l’esonero dopo due pesanti 0-3 consecutivi e una striscia di quattro sconfitte. A salvarlo, almeno temporaneamente, è solo il calendario: martedì si torna già in campo e cambiare guida tecnica in tre giorni appare difficile.

Intanto la classifica piange e l’ambiente è sempre più teso. Servono risposte immediate sul campo, perché le parole, come sottolineano i tifosi, sono state fin troppe. Ora devono arrivare i fatti.

