12 Marzo 2023

Serie D, Livorno-Arezzo: sprofondo amaranto 0-4

Livorno 12 marzo 2023

Il derby toscano tra Livorno e Arezzo ha attirato 5.000 spettatori allo stadio Armando Picchi per la 27a giornata del campionato di Serie D girone E. Gli amaranto di Indiani cercavano di proteggere il primo posto in classifica, mentre i padroni di casa dovevano dimostrare il loro orgoglio e ottenere punti importanti.

Il Livorno è sceso in campo con un 3-4-1-2 confermato da Esposito, che ha schierato Fancelli, Giampà e Benassi in difesa. In mediana, Luci e Gian Marco Neri sono stati affiancati da Bruzzo sulla trequarti, mentre Lo Faso ed El Bakthaoui si sono posizionati davanti alla difesa. Lucarelli è rientrato nel primo tempo.

Tuttavia, la partita è stata un disastro per gli amaranto, che sono stati sconfitti 0-4 dalla capolista Arezzo. Nel primo tempo, la squadra ha subito le espulsioni di Benassi e Lucarelli, lasciandoli con due uomini in meno. Nel secondo tempo, gli ospiti hanno approfittato della situazione e hanno segnato quattro gol, con Gucci, Castiglia e Cantisani (doppietta) a mettere il pallone in rete.

Il Livorno ha avuto una prestazione deludente, lasciando l’Arezzo a raccogliere altri tre punti e mantenere la posizione in testa alla classifica. Per gli amaranto, è stata una partita da dimenticare, e altamente deludente per tutti i tifosi presenti sugli spalti del Picchi

