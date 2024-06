Home

Serie TV con Vanessa Incontrada, l’ordinanza di traffico per le riprese del 13 giugno

10 Giugno 2024

Livorno 10 giugno 2024 – Serie TV con Vanessa Incontrada, l’ordinanza di traffico per le riprese del 13 giugno

Continuano in città le riprese della serie televisiva che vede protagonista Vanessa Incontrada.

Per i prossimi giorni un’ordinanza di traffico indica le seguenti modifiche al traffico e alla sosta:

Con efficacia dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 13 giugno 2024:

1) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in corso Mazzini nel tratto compreso tra i civici 283 – 295;

2) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Vittorio Corcos nel tratto compreso tra i civici 1 – 27;

3) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via Carlo Bini nel tratto compreso tra i civici 2 – 14;

4) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via del Parco nel tratto compreso tra via del Mare e via Oreste Franchini (compresi i tratti curvilinei adiacenti le aiuole spartitraffico) e di via del Parco nel tratto compreso tra il civico 31 e l’intersezione con via Oreste Franchini;

5) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Oreste Franchini nel tratto compreso tra il civico 95 e via del Parco e tra il civico 113 e via del Parco;

6) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via del Parco in entrambi i lati nel tratto compreso tra il civico 31 e via Oreste Franchini;

Con efficacia il 13 giugno 2024 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle riprese:

7) l’istituzione del divieto di transito in via del Parco nel tratto compreso tra il civico 21 e via del Mare (compresi I tratti curvilinei adiacenti le aiuole spartitraffico) e in via Oreste Franchini nel tratto compreso tra via Giuseppe Ravizza e via Andrea Sgarallino;

8) l’istituzione del divieto di transito in via Corcos;

Con efficacia dalle ore 17.00 del 12 giugno 2024 alle ore 20.00 del 13/6/2024:

9) I veicoli muniti di specifico contrassegno predisposto da Mari Film Srl sono autorizzati al transito nel controviale del viale Italia antistante la Rotonda di Ardenza.

E’ altresì autorizzata la loro collocazione nel tratto del suddetto controviale compreso tra la pineta ed il viale di Antignano.

I conducenti dei suddetti veicoli dovranno osservare la velocità “a passo d’uomo” ed adottare i necessari accorgimenti al fine di non costituire ostacolo o pericolo per il transito pedonale e ciclabile