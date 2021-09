Home

Serini confermato presidente della CNA provinciale di Livorno

12 Settembre 2021

Serini confermato presidente della CNA provinciale di Livorno

“A parte turismo ed edilizia, il territorio rischia di non agganciare la ripresa”

Livorno 12 settembre 2021

Maurizio Serini è stato confermato presidente della CNA provinciale di Livorno, nell’ambito dell’assemblea quadriennale elettiva svoltasi ieri presso la sede dell’associazione in via King 15.

Serini, elbano 59 anni, titolare di una azienda di impiantistica a Portoferraio ha visto confermare la fiducia anche alla sua vicepresidenza composta da Nicola Baldini (titolare di una impresa di pulizie civili ed industriali a Livorno), Loris Landi (Cecina, installazione impianti per horeca) e Carlo Santucci (Collesalvetti, officina riparazione mezzi pesanti e azienda di trasporti), tutti al secondo ed ultimo mandato.

“L’emergenza covid ha rallentato, ma non siamo ancora fuori dal tunnel – ha affermato Serini – e questo lo sanno bene tutte le nostre aziende. Dal punto di vista delle presenze turistiche la stagione è stata più che soddisfacente sulla costa ed il lavoro non è mancato per molti settori, ma non per la totalità di essi. L’incertezza del futuro però pesa ancora sulla fiducia negli investimenti, elemento essenziale per l’economia. Passata la fase dell’emergenza estrema, ci attendiamo dalle amministrazioni locali quel cambio di passo che era già necessario prima della pandemia e che ora è davvero urgente. Abbiamo molte questioni aperte sul territorio che riguardano migliaia di posti di lavoro: Jsw, la Darsena Europa, i traffici portuali ed il trasporto merci, riparazioni e costruzioni navali, solo per citarne alcune, ma ci sono questioni urbanistiche legate anche all’assetto ed al riuso del territorio. CNA non chiede solo risposte, ma avanza anche proposte e soluzioni: ci aspettiamo quindi un confronto serrato e soprattutto che gli amministratori sappiano superare gli ostacoli della burocrazia che tanto male possono fare alle imprese e quindi ai cittadini del territorio. Altrimenti, a parte il turismo ed uno sussulto nell’edilizia legato agli incentivi, il resto dell’economia rischia di non agganciare la sperata ed attesa ripresa”.

L’assemblea si è svolta solo in forma privata nel rispetto delle norme covid. Per il momento conviviale finale è stata coinvolta la Cooperativa sociale Parco del Mulino in solidarietà ai lavoratori del Ca’ Moro cui CNA è da anni vicina.

Ecco, oltre la presidenza, i nomi di tutti i componenti i nuovi organismi dirigenti di CNA:

Direzione:

Angioli Massimo, autotrasporti, Livorno

Antonini Cecilia, palestra, Livorno

Baldini Nicola Arnaldo, pulizie civili industriali, Livorno

Becuzzi Lorenzo, termoidraulica, Cecina

Betti Stefano, carpenteria, Piombino

Bini Patrizia, pensionata, Livorno

Botta Gianluca, edilizia, Livorno

Brogi Paolo, pelletteria, Livorno

Colombaioni Fabrizio, autonoleggio con conducente, Livorno

Garzelli Jacopo, bar, Livorno

Grassi Giacomo, costruzione strade/autostrade, Rosignano M.mo

Iovino Milly, tipografia, Livorno

Landi Loris, installazione riparazione impianti horeca, Cecina

Lippi Gianni, nautica, Piombino

Marzini Danilo, termoidraulica, Rosignano M.mo

Muti Gabriele, falegnameria, Portoferraio

Nocenti Diego, apparecchi elettrici/elettronici, Piombino

Parrini Marcella, carrozzeria, Portoferraio

Piancastelli Ilaria, stabilimento balneare, Rosignano M.mo

Renai Alessandra, consulente marketing, Livorno

Santucci Carlo, autofficina/trasporti, Collesalvetti

Serini Maurizio, impiantistica, Portoferraio

Trumpy Stefano, produzione spezie, Livorno

Assemblea:

Andreoni Giovanna, carpenteria metallica, Campiglia M.ma

Angioli Massimo, autotrasporti, Livorno

Antonini Cecilia, palestra, Livorno

Baldini Nicola Arnaldo, pulizie civili industriali, Livorno

Bardocci Giovanni, falegnameria, Campiglia M.ma

Battistella Simone, pasticceria/gelateria, Portoferraio

Becuzzi Lorenzo, termoidraulica, Cecina

Berrugi Marco, carrozzeria, Cecina

Betti Stefano, carpenteria, Piombino

Bini Patrizia, pensionata, Livorno

Bonelli Maurizio, riparazioni meccaniche veicoli, Livorno

Botta Gianluca, edilizia, Livorno

Brogi Paolo, pelletteria, Livorno

Cappellini Stefano, riparazione vendita cicli e motocicli, Cecina

Colombaioni Fabrizio, autonoleggio con conducente, Livorno

Finocchiaro Luca, progettazione e sviluppo Software, Livorno

Fiorillo Marco, nautica, Livorno

Garzelli Jacopo, bar, Livorno

Ghilli Angela, oreficeria, Cecina

Gorini Luciano, pensionato, Livorno

Gozzoli Michela, ristorante, Campiglia M.ma

Grassi Giacomo, costruzioni stradali, Rosignano M.mo

Iovino Milly, tipografia, Livorno

Landi Loris, installazione riparazione impianti horeca, Cecina

Lippi Gianni, nautica, Piombino

Lorenzoni Luigi, nautica, Livorno

Mantovani Giovanni, lavanderia, Livorno

Martini Cristina, commercio dettaglio ferramenta, Campiglia M.ma

Marzini Danilo, termoidraulica, Rosignano M.mo

Mazzei Pietro, falegnameria, Livorno

Micaelli Gabriella, commercio ingrosso metalli ferrosi, Campiglia M.ma

Muti Gabriele, falegnameria, Portoferraio

Nocenti Diego, apparecchi elettrici/elettronici, Piombino

Parrini Marcella, carrozzeria, Portoferraio

Pellegrini Luca, acconciatore, Livorno

Piancastelli Ilaria, stabilimento balneare, Rosignano M.mo

Pieruzzini Mauro, impiantistica, Portoferraio

Pirollo Melissa, estetista, Livorno

Renai Alessandra, consulente marketing, Livorno

Santucci Carlo, autofficina/trasporti, Collesalvetti

Santurbano Dario, impianti elettrici, Livorno

Scalesia Pasquale, traporto persone, Livorno

Serini Maurizio, impiantistica, Portoferraio

Topi Claudia, panificio, Piombino

Trumpy Stefano, produzione spezie, Livorno

