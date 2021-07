Home

Serpente in un condominio, recuperato da Anpana (Foto)

4 Luglio 2021

Serpente in un condominio, recuperato da Anpana (Foto)

Livorno 4 luglio 2021

Nella giornata di ieri, sabato 3 luglio i volontari di Anpana sono intervenuti a seguito di chiamata in un condominio in via del Vigna.

Era stata segnalata la presenza di un serpente. Franco Fantappiè giunto sul posto con altri volontari è riuscito a catturare il serpente (un biacco) che una volta messo all’interno di un sacco di juta è stato trasportato in un ambiente più consono e liberato nel bosco in zona Cisternino

