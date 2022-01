Home

Serratura porta blindata, i fattori che incidono sulla scelta

12 Gennaio 2022

Avete ormai preso la decisione di sostituire la serratura della vostra porta blindata? In effetti, l’esigenza di vivere in un ambiente che possa garantire un alto livello di sicurezza è comune un po’ a tutte le persone, ma in fondo non è così facile trovare la soluzione più adatta per le proprie esigenze, anche dal punto di vista economico.

Ecco spiegato il motivo per cui è necessario andare alla ricerca della migliore serratura per la propria porta blindata, che possa garantire sicurezza e praticità al tempo stesso. Al giorno d’oggi, il mercato offre veramente tantissime soluzioni in tal senso ed è proprio questa ampia gamma di modelli che può creare confusione su quello che è il prodotto più adatto per le proprie necessità.

Oltre al costo per l’acquisto della serratura porta blindata più adatta alle proprie esigenze, è necessario mettere in conto anche la spesa relativa all’intervento del professionista. Se avete bisogno di un fabbro Livorno , o in qualunque altra città risiedete, la cosa migliore è sempre e comunque quella di optare per un professionista esperto e competente, dall’ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Cosa cambia tra serrature elettroniche e meccaniche

La serratura blindata esterna tradizionale può contare sulla presenza di un cilindro in cui si trova uno specifico foro per l’inserimento della chiave. Avendo la chiave con le caratteristiche “fisiche” corrette, ecco che si può garantire l’attivazione del meccanismo di apertura. In caso contrario, è facile intuire come la chiave non può entrare e la porta resterà chiusa. Può sembrare anche piuttosto banale, ma le serrature per le porte blindate di nuova generazione non fanno altro che rivoluzionare questo sistema.

Nel corso degli ultimi anni si è invece affermata un’altra tendenza, ovvero quella relativa alle serrature elettroniche. Se fino a qualche tempo erano solo presenti all’interno di strutture alberghiere e uffici, ora si stanno diffondendo anche nelle abitazioni private.

La serratura meccanica

Quella meccanica è la tipologia di serratura che, senza ombra di dubbio, va a garantire maggiore fiducia. Non in tutti i casi questa affermazione corrisponde al vero, visto che tra i fattori che vanno a incidere maggiormente troviamo il modello della porta, il materiale della serratura e anche la marca riveste un ruolo di grande importanza.

Esiste una differenza importante tra una serratura a doppia mappa e una serratura che è dotata di cilindro europeo o un’altra di nuova generazione. In fondo, fanno però parte tutte della medesima categoria, ovvero quella delle serrature blindate meccaniche.

Il modello di serratura blindata elettronica

In questo caso, è chiaro che le novità spaventano sempre. In realtà, si tratta di ansie e preoccupazioni che non hanno ragion d’essere, dal momento che queste tipologie di serrature blindate esterne elettroniche sono notevolmente sicure.

Ci sono alcuni modelli che sono stati lanciati in commercio e che si caratterizzano per mandare in soffitta la cara e vecchia chiave, puntando tutto sull’adozione di tessere, ma anche sull’uso di specifici codici di apertura. Ci sono altre tipologie di serrature per porte blindate di nuova generazione che sono in grado di collegarsi addirittura al proprio smartphone o ad altri device mobili che sono dotati di connessione Wi-Fi oppure Bluetooth.

Tra le caratteristiche più importanti che vanno messe in evidenza delle serrature blindate elettroniche troviamo indubbiamente il fatto di poter essere gestite anche da remoto. Insomma, possono capitare quelle giornate in cui non ci si ricorda proprio se la porta di casa è stata chiusa a chiave o meno. Ebbene, in questi casi, è sufficiente utilizzare il proprio smartphone per far comunque scattare la serratura, in qualunque posto ci si trovi in quel determinato momento.

