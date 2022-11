Home

Servizi cimiteriali, Ferroni incontra sindacati e lavoratori

8 Novembre 2022

Servizi cimiteriali

Incontro in Comune tra Amministrazione, organizzazioni sindacali e una delegazione di lavoratori di Reti Ambiente

Soddisfazione dell’assessore Viola Ferroni

Livorno, 8 novembre 2022 – L’assessore Viola Ferroni ha incontrato questa mattina le organizzazioni sindacali ed una delegazione di lavoratori Reti Ambiente addetti ai servizi cimiteriali in merito allo stato di agitazione proclamato lo scorso 28 settembre.

Lo stato di agitazione verte principalmente sulla differenza di inquadramento contrattuale tra gli operai e gli addetti al front-office dei servizi cimiteriali ed i loro colleghi impiegati nel servizio di igiene urbana.

“A marzo 2019 evidentemente chi ha pensato a quell’affidamento non ne ha valutato a pieno gli effetti, tant’è che dai primi mesi del nostro mandato amministrativo abbiamo agito con gli strumenti a nostra disposizione per compensare, in parte e nei limiti possibili, la perdita salariale subita” dichiara l’assessore al bilancio con delega ai Servizi Cimiteriali Viola Ferroni.

Le manovre messe in atto hanno riguardato l’innalzamento delle ore e dei livelli dei lavoratori, consapevoli di non poter superare il valore complessivo del contratto, pena il dover tornare sul mercato e non poter proseguire con l’affidamento in house.

La normativa stabilisce infatti che l’affidamento diretto alle aziende partecipate di determinati servizi possa essere fatto finché vengono mantenuti certi livelli di economicità nel piano economico finanziario.

Ed è proprio questa la principale criticità, che limita l’azione aziendale ed amministrativa e non può essere risolta almeno fino ad aprile 2024, ovvero alla scadenza del contratto.

Se il perimetro generale del contratto non può essere modificato almeno per il prossimo anno e mezzo, possono essere invece attuate da Reti Ambiente misure interne, che l’Amministrazione intende favorire e rispetto alle quali nell’incontro di stamani sono stati presi impegni specifici:

Rivedere con puntualità i criteri di ribaltamento dei costi aziendali sul servizio, in proporzione e coerenza tra il valore del contratto ed il bilancio complessivo dell’azienda

Rivedere ed attualizzare il piano degli investimenti, reinvestendo sui lavoratori i risparmi eventualmente disponibili

Convocare entro il 18 novembre un tavolo congiunto con AAMPS e Reti Ambiente per valutare l’estensione dei servizi cimiteriali agli altri comuni soci dell’azienda, nell’ottica di produrre economie di scala da investire, al prossimo rinnovo del contratto di servizio, nella omogenizzazione contrattuale di tutti i lavoratori.

“L’incontro di stamani è stato utile per definire obiettivi comuni ed è positivo che organizzazioni sindacali e lavoratori riconoscano l’impegno fino ad ora profuso da azienda ed Amministrazione” aggiunge l’Assessore e prosegue: “Quello dei servizi cimiteriali è un settore sul quale è necessario continuare ad investire e che va presidiato con attenzione, sia per la delicatezza e l’importanza che riveste, sia per il numero di posti di lavoro che rappresenta. È fondamentale l’azione coordinata dell’Amministrazione e dell’azienda per raggiungere l’obiettivo”.

