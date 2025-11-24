Home

Servizi comunali: due giorni di assemblee, non garantiti i servizi

24 Novembre 2025

Livorno 24 novembre 2025 Servizi comunali: due giorni di assemblee, non garantiti i servizi

Domani, martedì 25 novembre, l’assemblea della Cgil, mercoledì 26 novembre quella del sindacato Csa Ral

Nei prossimi giorni sono in programma due assemblee sindacali del personale del Comune di Livorno.

La prima, convocata dalla Cgil, si terrà domani, martedì 25 novembre, dalle ore 8 alle ore 11 nella sala sindacale del Palazzo Comunale.

Il personale dei servizi educativi comunali parteciperà all’assemblea dalle ore 8 alle ore 10, pertanto i bambini che frequentano nidi e centri d’infanzia comunali saranno fatti entrare dopo le ore 10.

La seconda assemblea, convocata dal sindacato Csa Ral, è in programma per mercoledì 26 novembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30, sempre nella sala sindacale del Palazzo Comunale.

In concomitanza con le assemblee non sarà garantita la regolare erogazione dei servizi comunali, tranne quelli minimi essenziali.