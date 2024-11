Home

Cronaca

Servizi Culturali Digitali: un corso per conoscere Medialibrary e Opac

Cronaca

5 Novembre 2024

Servizi Culturali Digitali: un corso per conoscere Medialibrary e Opac

Livorno, 5 novembre 2024 – Servizi Culturali Digitali: un corso per conoscere Medialibrary e Opac

Giovedì 7 novembre, si terrà una giornata aperta dedicata a tutti i cittadini interessati a conoscere e utilizzare le applicazioni digitali Culturali, MEDIALIBRARY e OPAC grazie al supporto del Punto Digitale Facile.

L’evento avrà luogo presso la sezione Emeroteca, via del Toro n.8 e sarà un’opportunità unica per scoprire come sfruttare al meglio questi strumenti per accedere a contenuti culturali e servizi bibliotecari digitali. MEDIALIBRARY e OPAC sono applicazioni digitali che permettono di accedere a una vasta gamma di risorse culturali e bibliotecarie direttamente dal proprio dispositivo.

Grazie a queste piattaforme, gli utenti possono consultare cataloghi, prenotare libri, esplorare collezioni multimediali e partecipare a iniziative culturali online. Durante l’evento, i partecipanti potranno apprendere come utilizzare queste applicazioni per navigare nel vasto mondo delle risorse culturali direttamente dal proprio dispositivo. Vi aspettiamo per una giornata dedicata all’innovazione digitale e alla cultura, con la possibilità di ricevere assistenza personalizzata dal personale del Punto Digitale Facile.

Dettagli dell’evento:

Data: giovedì 7 novembre

Luogo: Emeroteca, via del Toro 8

Orario: 16.30-18.30

Per maggiori informazioni, contattare:

Sez. Emeroteca via del Toro 8 , Tel. 0586824660

Punto Digitale Facile (presso URP-Comune di Livorno) Tel. 0586820204/0586820205 –

Coop Cesdi (Baracchine 5 – 6, piazza Garibaldi – Sportello Garibaldi s’informa) Tel. 320 8285747 –

Mail: digitalefacile.li@gmail.com urp@comune.livorno.it