Cronaca

11 Ottobre 2025

Servizi di navetta gratuita per le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre 2025 per i seggi delle scuole Micheli e Montenero

Livorno 11 ottobre 2025

In occasione delle elezioni regionali per il Presidente della Giunta e il Consiglio regionale della Toscana, che si terranno il 12 e 13 ottobre 2025, il Comune ha attivato un servizio di navetta gratuita con taxi per agevolare gli elettori che voteranno in sezioni elettorali temporaneamente spostate o di difficile raggiungimento.

Per il seggio della scuola Micheli

A causa dei lavori di ristrutturazione nella scuola di piazza XI Maggio, le sezioni elettorali normalmente ospitate lì sono state temporaneamente trasferite presso la sede dell’Istituto Micheli Bolognesi in via Niccolò Stenone. Per questo motivo, una navetta gratuita collegherà i due luoghi con partenza da piazza XI Maggio (presso il civico 7) e arrivo in via Niccolò Stenone, e viceversa. Il percorso di 1,5 km richiederà circa 5 minuti, con corse disponibili ogni 15 minuti.

Per il seggio della scuola di Montenero

Un secondo servizio di navetta è stato istituito per facilitare l’accesso alla scuola primaria Montenero, dove sono presenti due sezioni elettorali. A causa della sua ubicazione, la scuola risulta infatti difficile da raggiungere per persone con mobilità ridotta. La navetta partità da piazza delle Carrozze ogni 30 minuti e garantirà il collegamento con via di Montenero 408 in circa 5-8 minuti.

Orari del servizio

Entrambi i servizi saranno operativi domenica 12 ottobre dalle ore 8:00 alle 21:00 e lunedì 13 ottobre dalle ore 8:00 alle 15:00. Il servizio è gratuito per tutti gli elettori. Non è richiesta la prenotazione.

