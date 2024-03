Home

Cecina

8 Marzo 2024

Cecina (Livorno) 8 marzo 2024 – Servizi di sostegno e supporto: così si garantiscono le donne”, le proposte di Lia Burgalassi per celebrare l’8 marzo

I diritti delle donne si garantiscono anche e soprattutto attraverso l’attivazione di servizi di sostegno e supporto, favorendo autonomia e indipendenza delle donne. E’ questo il pensiero di Lia Burgalassi, candidata sindaca del centrosinistra a Cecina in occasione della Giornata internazionale della donna.

“Partendo da questi presupposti – spiega Burgalassi – un Comune può fare molto, lavorando in particolare sul fronte dei servizi. Penso all’ampliamento dei servizi estivi, per consentire alle donne di lavorare, all’aumento degli spazi e delle attività dedicate ai bambini e alle famiglie. Ma penso anche alla biblioteca dei bambini e dei ragazzi e alla storica realtà della ludoteca che possono offrire risposte importanti alle famiglie anche nel periodo di chiusura delle scuole. Fondamentale sarà lavorare per azzerare le liste d’attesa agli asili nido, così da dare risposta a tutte quelle famiglie che fino a oggi non sono riuscite a usufruire di questo servizio. Cosa, questa, che sarà possibile anche grazie al lavoro portato avanti in questi anni, come la realizzazione dell’asilo nido a Marina. Dobbiamo dare alle famiglie e alle donne risposte efficaci: sappiamo bene che ancora oggi la mancanza di questi servizi penalizza in particolare le donne e la loro possibilità di lavorare e rendersi autonome”.

Ma le idee della candidata sindaca del centrosinistra vanno ancora oltre: si va dall’apertura dei plessi il pomeriggio con attività di doposcuola, trovando il modo di gestire gli spazi con la collaborazione di realtà del Terzo settore, alle attività di recupero competenze o che puntano all’acquisizione di competenze digitali, elaborazioni di immagini e video, musica. “L’essenziale – prosegue Burgalassi – è che lo ‘spazio scuola’ sia più aperto e fruibile possibile. Per riuscirci dovremo studiare accordi con i soggetti interessati. Accordi che dovranno essere il più possibile strutturali: gli spazi di aggregazione ci sono, ma devono essere sfruttati meglio”.

L’altro tema fondamentale è quello della tutela della salute femminile. “L’ospedale di Cecina – prosegue – ha ottenuto due bollini rosa della Fondazione Onda per le attività rivolte alle donne e i servizi consultoriali delle Valli Etrusche hanno i risultati migliori per accessi e prestazioni dell’Asl Nord Ovest. Occorre, però, continuare a investire sulla salute delle donne, che accedono meno ai servizi sanitari rispetto agli uomini, sulla prevenzione e soprattutto sull’educazione alla sessualità e all’affettività dei giovani”.

Non manca un pensiero alle donne vittime di violenza: “Purtroppo – conclude Burgalassi – parlare di diritti delle donne significa anche parlare delle donne i cui diritti sono violati. A Cecina tanto è già stato fatto: penso alla Casa della donna, allo sportello antiviolenza. Ma non basta, dobbiamo fare di più, grazie a una rete che consenta una totale presa in carico delle donne che sfuggono, spesso con i figli, da situazioni difficili e aiutarle nel recupero complessivo dell’autonomia di vita”.

