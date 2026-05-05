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Cronaca

Comune di Livorno

Servizi digitali: il Comune chiede una opinione a cittadini e imprese

Comune di Livorno

5 Maggio 2026

Servizi digitali: il Comune chiede una opinione a cittadini e imprese

Livorno, 05 maggio 2026 –

Il Comune di Livorno lancia la rilevazione “Servizi digitali 2026: il punto di vista dei cittadini”, un breve questionario anonimo disponibile rivolto a cittadini e imprese che utilizzano i servizi online del Comune. Link al questionario: https://www.survey360.it/index.php?r=survey/index&sid=878969&lang=it

I servizi digitali del Comune sono strumenti pensati per semplificare la vita quotidiana di chi vive e lavora a Livorno: prenotare un appuntamento, pagare un tributo, presentare una domanda senza dover fare code allo sportello.

Ma perché questi strumenti migliorino davvero, è necessario sapere come vengono percepiti e vissuti da chi li utilizza.

Solo chi usa i servizi ogni giorno può dire cosa funziona, cosa è difficile da trovare, cosa manca. Il Comune di Livorno invita quindi tutti i cittadini a rispondere al questionario per far sentire la loro voce e contribuire a orientare le scelte dell’Amministrazione.

L’iniziativa si inserisce nel progetto ICity Club – Osservatorio della Trasformazione Digitale Urbana, promosso da FPA e giunto alla sua quarta edizione. Livorno partecipa insieme ad altre 26 città capoluogo, tra cui Milano, Torino, Firenze e Genova, riconosciute tra le realtà più avanzate in Italia sul piano della digitalizzazione dei servizi pubblici.

Essere parte di questo network significa confrontarsi con le esperienze più innovative del Paese e orientare le proprie scelte sulla base di dati comparativi reali.

Il questionario indaga le abitudini di accesso ai servizi online, il livello di soddisfazione, i canali preferiti e le aspettative per il futuro, incluso il tema dell’intelligenza artificiale applicata ai servizi pubblici.

I dati raccolti, in forma aggregata e completamente anonima, costituiranno la base di partenza sulla quale il Comune imposterà le proprie politiche di miglioramento dei servizi digitali.

Non si tratta di un semplice sondaggio: i risultati saranno messi a confronto con quelli delle altre città partecipanti a ICity Club, permettendo di identificare con precisione le aree prioritarie di intervento e di programmare investimenti mirati.

Avviare una rilevazione strutturata su come i cittadini e le imprese vivono i servizi digitali è una scelta precisa: significa riconoscere che il punto di vista di chi usa i servizi è un elemento fondamentale per prendere decisioni migliori.

La partecipazione civica non riguarda solo le grandi scelte politiche: riguarda anche questo, il contribuire — con un gesto semplice come compilare un questionario — a costruire una città pubblica più efficiente e più vicina alle persone.

Partecipare è semplice e non richiede registrazione. Il link al questionario è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune e a breve sarà accessibile anche dai canali social ufficiali e tramite App IO.