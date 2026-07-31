Home

Cronaca

Servizi museali e bibliotecari del Comune di Livorno, Cgil: “Positiva l’apertura manifestata da ATI”

Cronaca

31 Luglio 2026

Servizi museali e bibliotecari del Comune di Livorno, Cgil: “Positiva l’apertura manifestata da ATI”

Livorno, 31 luglio 2026

Si è svolto il tavolo di raffreddamento tra Fp-Cgil e l’ATI (composta da Agave, CoopCulture e Itinera) che gestisce i servizi museali e bibliotecari del Comune di Livorno convocato a seguito della proclamazione dello stato di agitazione indetto dalla Fp-Cgil di Livorno a causa delle problematiche relative al mancato riconoscimento dell’Elemento di garanzia retributiva, degli arretrati e dei minimi essenziali.

Nel corso dell’incontro l’ATI, rispondendo alle richieste della Fp-Cgil ha dichiarato la disponibilità a erogare l’Elemento di garanzia retributiva con la busta paga del mese di agosto e a procedere al pagamento degli arretrati entro il 2026, definendo modalità e tempistiche di erogazione nel corso del prossimo incontro, previsto per il mese di settembre.

Nel corso dell’incontro di settembre (già calendarizzato tra le parti) saranno inoltre affrontati i seguenti temi: verifica dei livelli di inquadramento del personale e definizione di un accordo sui minimi essenziali, oltrechè in generale sull’organizzazione del lavoro e sui temi della salute e della sicurezza.

La Fp-Cgil valuta, pertanto, positivamente la disponibilità al confronto manifestata dall’ATI, pur ritenendo indispensabile che gli impegni assunti trovino concreta e tempestiva attuazione. Continueremo pertanto a seguire con attenzione l’evolversi della trattativa, con l’obiettivo di garantire il pieno riconoscimento dei diritti economici e contrattuali di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori interessati. Seguiranno ulteriori aggiornamenti a conclusione dei prossimi incontri.