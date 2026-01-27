Home

Servizi semi-residenziali, Buongiorno Livorno chiede chiarimenti sulle nuove tariffe

27 Gennaio 2026

Preoccupazione per le nuove tariffe applicate ai servizi semi-residenziali del territorio. La forza politica Buongiorno Livorno annuncia la presentazione di un’interpellanza per fare luce sugli effetti della delibera di Giunta n. 842 dell’11 novembre scorso, che ha modificato i costi a carico degli utenti per l’ospitalità nei servizi residenziali e non residenziali.

Nel mirino, in particolare, i servizi semi-residenziali come il Centro diurno Alzheimer e il Centro diurno per le Nuove Autonomie di Coteto. Secondo le segnalazioni giunte da alcuni cittadini, l’aggiornamento delle tariffe rischierebbe di tradursi in un aggravio economico per molte famiglie.

Da una prima analisi effettuata dalla forza politica, a risultare maggiormente penalizzati sarebbero soprattutto i nuclei collocati nelle fasce ISEE medio-basse, proprio quelle che più spesso fanno affidamento su questi servizi per l’assistenza quotidiana dei propri familiari.

Per questo Buongiorno Livorno chiederà chiarimenti al Settore Politiche Sociali e Socio-sanitarie e all’assessorato competente, con l’obiettivo di comprendere l’impatto reale della delibera e valutare eventuali correttivi a tutela delle famiglie coinvolte.