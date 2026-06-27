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Cronaca

Servizi sociali di sollievo Pronto Badante : bilancio e prospettive future

Cronaca

27 Giugno 2026

Servizi sociali di sollievo Pronto Badante : bilancio e prospettive future

Livorno 27 giugno 2026 Servizi sociali di sollievo Pronto Badante : bilancio e prospettive future

Venerdì 26 Giugno, presso il salone delle Adunanze di SVS Pubblica Assistenza, si è tenuto un evento, finalizzato alla restituzione dei risultati conseguiti nell’ultimo triennio di gestione del progetto Pronto Badante.

Sono intervenuti:

Marida Bolognesi, Presidente SVS Pubblica Assistenza

Dott.ssa Cinzia Porrà, Direttrice della Zona Distretto Livornese

Andrea Raspanti, Assessore alle Politiche sociali e sociosanitarie del Comune di Livorno

Elisa Nannini – Responsabile Progetto

Paolo Belli – Arti Centro per l’Impiego di Livorno

Il “Pronto Badante” è un progetto promosso dalla Regione Toscana con l’obiettivo di dare un primo sostegno rivolto alla persona anziana nel momento in cui si presenta, una situazione di fragilità.

Oltre ad un supporto domiciliare ed una valutazione dei bisogni della persona è previsto un sostegno economico, pari a 300 euro, destinato ad agevolare l’avvio del rapporto di lavoro con un assistente familiare accreditata.

L’iniziativa giunge al termine dopo un proficuo triennio di collaborazione con la zona distretto dell’ASL Nord Ovest e, nell’occasione di incontro, sono stati condivisi i risultati della stessa.

Gli anziani che hanno usufruito del progetto nel triennio 2023-2026 sono stati 759.

L’ Assessore alle Politiche sociosanitarie del Comune di Livorno, Andrea Raspanti, ha confermato che il Comune, pur non partecipando direttamente, è un sostenitore del Progetto in un’ ottica di collaborazione tra le istituzioni e gli enti del Terzo Settore, continuando ad investire nella prossimità e nell’orientamento ai servizi dei cittadini fragili.

La dott.ssa Cinzia Porrà, direttrice della Zona Distretto Livornese, ringraziando tutti gli operatori e le associazioni per il lavoro svolto, ha annunciato l’aggiudicazione del progetto che proseguirà per il prossimo triennio in una nuova veste confermando SVS Pubblica Assistenza ed i suoi partner operativi, P.A di Collesalvetti e Cooperativa Humanitas, come soggetti gestori dell’iniziativa.

Il progetto, che andrà in continuità già dai prossimi giorni, prevede l’attivazione anche di nuovi servizi ed acquisirà il titolo “Sostegno fragilità anziani – una rete di prossimità”.

La Presidente di SVS Marida Bolognesi conclude l’evento manifestando grande soddisfazione sia per i risultati dell’importante lavoro di rete svolto, sia per il riconoscimento ricevuto con l’assegnazione del prossimo triennio, sia per il plauso che la Regione Toscana ha riservato all’Associazione per la collaborazione con “ARTI Centro per l’impiego di Livorno”, che è divenuto così il modello regionale per tutte le altre zone.