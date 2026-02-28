Servizio Civile, 20 posti disponibili all’Asl
Livorno, 28 febbraio 2026 –
C’è tempo fino a mercoledì 8 aprile 2026 per presentare domanda per la selezione ad uno dei 74 posti disponibili nel progetto di servizio civile universale di cui 24 riservati ai Giovani con Minori Opportunità (GMO), finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale.
Il progetto presentato dall’Azienda USL Toscana nord ovest si colloca tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno).
La documentazione relativa al bando è consultabile su https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/407-partecipare-al-servizio-civile.
Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari a 519,47 euro.
I progetti presenti dall’Azienda USL Toscana nord ovest prevedono un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni, compresi tra lunedì e sabato, con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale, specifica e di tutoraggio.
Nel dettaglio le sedi di attuazione dei progetti e la suddivisione dei posti disponibili:
Presidio Ospedaliero Piombino via Carlo Forlanini PIOMBINO Livorno posti 4 di cui 1 riservato a GMO
Presidio Ospedaliero Livorno Viale Vittorio Alfieri LIVORNO posti 12 di cui 4 riservati a GMO
Presidio Ospedaliero Cecina via Montanara CECINA Livorno posti 4 di cui 1 riservato a GMO
Presidio Distrettuale Pontedera Via Arthur Fleming PONTEDERA Pisa posti 2 di cui 1 riservato a GMO
Presidio Ospedaliero Pontedera Via Roma PONTEDERA Pisa posti 10 di cui 3 riservati a GMO
Centro Amministrativo Organizzativo – Valdera Via Alvaro Fantozzi PONTEDERA Pisa posti 4 di cui 1 riservato a GMO
Presidio Ospedaliero Volterra Borgo San Lazzero VOLTERRAPisa posti 4 di cui 1 riservato a GMO
Presidio Ospedaliero Versilia Via Aurelia CAMAIORE Lucca posti 8 di cui 3 riservati a GMO
Cittadella della Salute Lucca VIA DELL’OSPEDALE LUCCA posti 4 di cui 2 riservati a GMO
Ospedale San Luca Via Guglielmo Lippi Francesconi LUCCA posti 8 di cui 3 riservati a GMO
Stabilimento Ospedaliero di Castelnuovo Garfagnana Via dell’Ospedale CASTELNUOVO DI GARFAGNANA Lucca posti 3 di cui 1 riservato a GMO
Presidio Ospedaliero Apuane Via Enrico Mattei MASSA Massa Carrara posti 8 di cui 3 riservati a GMO
Ospedale Civico Fivizzano Salita San Francesco FIVIZZANO Lucca posti 3 di cui 1 riservato a GMO
Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’Ente Azienda USL Toscana Nord Ovest, codice accreditamento SU00503, che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone al seguente indirizzo:
https://domandaonline.serviziocivile.it
entro e non oltre le ore 14:00 di mercoledì 8 aprile 2026
L’elenco dei giovani ammessi alla selezione, il calendario dei test e dei colloqui (giorni, orari, luogo dove si svolgeranno le prove selettive) verrà pubblicato sul sito della Azienda USL Toscana nord ovest (www.uslnordovest.toscana.it) nella sezione “servizio civile” e/o“bandi e concorsi”.
Per informazioni è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13:
– ai numeri telefonici 0587-273.599 oppure 348-06.55.746
– alle e-mail rossana.guerrini@uslnordovest.toscana.it e servizio.civile@uslnordovest.toscana.it