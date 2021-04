Home

Servizio civile, 4 posti in Comune. Come fare domanda

28 Aprile 2021

Servizio civile, 4 posti in Comune. Come fare domanda

Domande a partire dalle ore 8 di giovedì 29 aprile

Servizio civile regionale: 4 posti in Comune

Il progetto prevede servizi di sostegno alla disabilità nei minori che frequentano le scuole dell’obbligo

Livorno, 28 aprile 2021

Pubblicato il bando per il servizio civile volontario della Regione Toscana.

Per il Comune di Livorno è stato accolto e finanziato anche per il 2021 il progetto “PER MANO”, nel settore sociale, per i servizi di sostegno alla disabilità nei minori frequentanti le scuole primarie.

Quattro i posti disponibili per svolgere il servizio civile, con una retribuzione mensile di € 433,80.

La durata del servizio è di 12 mesi, con orario settimanale non inferiore alle 30 ore.

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che abbiano un’età compresa fra diciotto e ventinove anni alla data di scadenza del bando, in possesso di un titolo di studio inerente la funzione educativa e che abbiano maturato esperienze attestate nel settore.

Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente online, a partire dalle ore 8 di giovedì 29 aprile fino alle ore 14 di venerdì 28 maggio 2021 accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/ sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni.

Al seguente indirizzo https://www.comune.livorno.it/ giovani/servizio-civile- volontario/bando-servizio- civile-regionale-2021- progetto-mano è possibile prendere visione del bando e della scheda del progetto.

