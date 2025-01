Home

25 Gennaio 2025

Livorno 25 gennaio 2025 Servizio civile, 5 posti al Centro Mondialità

Servizio Civile Universale: fai una scelta di valore

Il Centro Mondialità Sviluppo Reciproco (CMSR) è un ente del terzo settore nato a

Livorno nel 1979.

Quest’anno insieme a FOCSIV-Volontari nel mondo offre l’opportunità ai giovani di

vivere un’esperienza formativa in Italia a Livorno o all’Estero in Tanzania.

Il Servizio Civile è un’esperienza di volontariato, conoscenza e formazione di 12 mesi

nell’ambito della Cooperazione Internazionale e dell’educazione alla Cittadinanza

Globale.

Possono partecipare tutti i giovani tra i 18 anni (compiuti) e i 29 anni (non ancora

compiuti al momento della presentazione della domanda).

I posti messi a bando nelle sedi del CMSR e le attività collegate sono:

• 5 in Italia: 3 volontari saranno coinvolti nelle attività di aiuto compiti, nella

preparazione dei materiali per il laboratorio di lingua inglese e a supporto della segreteria

del doposcuola; 2 volontari saranno coinvolti nella preparazione delle lezioni e supporto

negli incontri per le attività del ECG;

• 10 in Tanzania: di cui 2 presso l’Ufficio del CMSR-TZ a Dodoma a supporto al

Progetto Shule di sostegno scolastico a distanza; 2 presso l’orfanotrofio della Diocesi di

Mbeya a Igogwe per supporto alle attività ludico-ricreative, sostegno all’istruzione per i

bambini ospiti e alla gestione dell’orfanotrofio in collaborazione con la comunità

presente; 2 presso la struttura delle suore del Cheshire Home di Miyuji a supporto delle

attività con bambini affetti da disabilità della scuola materna; 2 presso gli istituti superiori

Mlali Secondary School e St. Clara Secondary school come supporto alle attività di

Educazione alla Cittadinanza Globale e di Lingua Inglese e 2 presso l’orfanotrofio di

Kondoa a supporto delle attività con i bambini e con il personale locale.

Al volontario spetta un assegno mensile di 507,30€ in Italia e di 507,30€ mensile +

13,00€ di indennità estera giornaliera in Tanzania

La scadenza per presentare la domanda è il 18 Febbraio alle ore 14.00

Per maggiori informazioni sui progetti e su come presentare la domanda potete visitare il

sito https://cmsr.org/servizio-civile/

In alternativa è possibile contattare Alberto Benvenuti allo 0586887350 o scrivendo ad

alberto@cmsr.org

