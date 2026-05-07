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Servizio civile al Museo del Mediterraneo: aperte le candidature per 6 giovani

Cronaca

7 Maggio 2026

Servizio civile al Museo del Mediterraneo: aperte le candidature per 6 giovani

Livorno 7 maggio 2026 Servizio civile al Museo del Mediterraneo: aperte le candidature per 6 giovani

Entro il 10 giugno le domande sul sito di Giovanisì

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove un bando per selezionare giovani, tra i 18 e i 29 anni, da avviare all’interno dei progetti di servizio civile regionale, della durata di 12 mesi. Ai partecipanti spetterà un assegno mensile di 507,30 euro.

Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo mette a disposizione 6 posti per giovani da inserire nel progetto di valorizzazione della struttura museale, al fine di sostenere la crescita dei partecipanti attraverso welfare culturale, inclusione e partecipazione.

I sei volontari saranno impiegati trasversalmente nelle tre diverse aree del progetto, con affiancamento costante e formazione specifica. Le attività al Museo prevedono: accoglienza del pubblico e supporto nei percorsi inclusivi, catalogazione e digitalizzazione delle collezioni naturalistiche e archeologiche e catalogazione della biblioteca scientifica, in collaborazione con Itinera.

L’esperienza permette ai giovani di sviluppare competenze tecniche e trasversali, nonché capacità relazionali e professionali realmente spendibili nel mondo del lavoro e nei percorsi di inserimento sociale.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online, entro le ore 12 del 10 giugno 2026.

Tutte le informazioni su: https://giovanisi.it/