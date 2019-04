Home

16 aprile 2019

Servizio Civile, ecco i volti dei 19 giovani livornesi in servizio da oggi

LIVORNO, 16 aprile 2019 – Entrano in servizio da oggii i 19 giovani livornesi selezionati dall’Azienda USL Toscana nord ovest per andare a svolgere i progetti di servizio civile nazionalein ospedale e nei distretti sanitari.

I volontari saranno, per un anno, attori veri e propri del sistema sanitario con occupazioni prevalenti nell’ambito dell’accoglienza e dell’accompagnamento all’utenza, soprattutto per le categorie fragili come anziani o disabili, facilitando la fruizione dei percorsi. Prima di essere inseriti hanno effettuato un percorso con 42 ore di formazione generale e 72 ore di formazione specifica relativa alle modalità organizzative e operative della struttura alla quale sono stati assegnati. Come previsto dalle linee guida nazionali avranno anche una formazione mirata in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e privacy.

Il servizio civile nazionale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’ utilità sociale nei servizi resi, anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile. Ha una durata complessiva di 12 mesi durante la quale i giovani sono retribuiti con un assegno mensile pari a 433,80 euro. I progetti presenti dall’Azienda USL Toscana nord ovest prevedono un impegno di 30 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giornicon obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica.

Nel dettaglio i progetti, le sedi e i nominativi dei volontari impegnati a Livorno.

Progetto: Percorsi in ospedale…con te è più facile (10 volontari)

Ospedale Livorno: Liguori Chiara, Urbinati Greta, Morelli Irene, Cornaglia Edoardo, Donati Simone, Proietti Marchetti Giulia, Lenzi Eva, Corsi Michele, Chiappe Leonardo e Vicari Giulia

Progetto: Asl facile: un aiuto in più… (7 volontari)

Livorno Centro: Giuliani Glenda, Maccio Dalila, Orsini Alessandro

CSS Livorno Est: Cuozzo Stefania, Voliani Janis

CSS Livorno Nord: Cassini Claudia, Tarrini Selene

Progetto: Come una boa (2 volontari)

Ser T Livorno: D’Ambrosio Valentina, Romagnoli Lavinia