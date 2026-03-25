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Cronaca

Servizio Civile, entro l’8 aprile le domande per i 66 posti che il Ministero ha finanziato al Comune di Livorno

Cronaca

25 Marzo 2026

Servizio Civile, entro l’8 aprile le domande per i 66 posti che il Ministero ha finanziato al Comune di Livorno

Servizio Civile, entro l’8 aprile le domande per i 66 posti che il Ministero ha finanziato al Comune di Livorno

Livorno, 24 marzo 2026

Scade alle ore 14 di mercoledì 8 aprile il termine per fare domanda per i 66 posti di servizio civile universale che il Ministero per lo Sport e i Giovani ha finanziato al Comune di Livorno.

Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma nazionale https://domandaonline. serviziocivile.it

Il bando, con i relativi allegati, è pubblicato anche sul sito del Comune www.comune.livorno.it sezione “Servizi” > Educazione e Formazione > “Servizio civile volontario universale”.

Possono candidarsi i giovani con cittadinanza italiana, di uno stato UE oppure extra UE purché regolarmente soggiornanti in Italia, che abbiano compiuto i 18 anni e che non abbiano superato il ventottesimo anno di età (fino a 28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria di 2° grado (tranne per il progetto “Crescere insieme: la relazione uomo-cane come via del benessere” per il quale non sono previsti titoli di studio specifici).

Per tutti i progetti presentati dal Comune di Livorno è prevista una durata di 12 mesi, con orario generalmente pari a 25 ore settimanali e assegno mensile di 519,47 euro.

Alcuni progetti prevedono una riserva di posti destinati a giovani che hanno meno opportunità (disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale).

I 66 posti di servizio civile disponibili sono relativi a 5 progetti per complessivi 50 posti da svolgersi presso strutture del Comune di Livorno, ed altri 16 posti relativi a due progetti da svolgersi presso gli “enti di accoglienza” che hanno deciso di accreditarsi tramite il Comune di Livorno (Associazione Don Nesi Corea e Ufficio del Giudice di Pace del Tribunale di Livorno).

Questi i 5 progetti che si svolgeranno presso il Comune di Livorno:

• “Insieme verso l’Inclusione: valorizzare la diversità nei Servizi educativi 0-6 anni”, presso il settore Istruzione, politiche giovanili e partecipazione del Comune di Livorno (23 posti). Attenzione alla scelta della sede: vedi allegato;

• “Ci vediamo in biblioteca e al museo per svelare, riordinare, raccontare e condividere le radici della città”. Settore Attività culturali, biblioteche e musei del Comune di Livorno (6 posti);

• “Crescere insieme: la relazione uomo-cane come via del benessere” nel settore Istruzione, politiche giovanili e partecipazione del Comune di Livorno (4 posti);

• “Giovani, i semi del nostro futuro”. Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie del Comune di Livorno (12 posti);

• “Strategie operative per l’efficientamento e la semplificazione dei servizi offerti alla cittadinanza. Promozione della buona amministrazione. Best practices come diffusori di legalità”. Settore Edilizia e Affari generali del Comune di Livorno (5 posti).

Questi i progetti degli enti accreditati tramite il Comune di Livorno:

• “Corea, segnali di futuro” presso l’Associazione Don Nesi – Corea (6 posti);

• “L’incremento di competenza del Giudice di Pace e la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari. L’accesso informato del cittadino e della comunità”. Presso gli uffici del Giudice di Pace di Livorno (10 posti).

Ciascun candidato può presentare domanda per un solo progetto.

La selezione sarà effettuata da un’apposita commissione che valuterà eventuali titoli ed esperienze curriculari, e sottoporrà i candidati ad un colloquio.

Il calendario di convocazione dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato almeno 10 giorni prima dell’inizio dei colloqui sulla pagina dedicata al Servizio Civile del sito del Comune di Livorno.