Collesalvetti

1 Agosto 2023

Servizio Civile, il Comune di Collesalvetti cerca due giovani

Collesalvetti (Livorno) 1 agosto 2023 – Servizio Civile, il Comune di Collesalvetti cerca due giovani

Il Comune di Collesalvetti, in collaborazione con Anci Toscana, sta cercando due giovani, dai 18 ai 28 anni, interessati a partecipare al progetto “Botteghe della salute. Inclusione digitale nei piccoli comuni della Toscana.”

La partecipazione al progetto richiederà un impegno di 25 ore settimanali per un anno, articolate su 5 giorni a settimana. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno pari a 507, 30 euro al mese per 12 mesi. Un giovane sarà chiamato a fare l’esperienza di operatore volontario presso la sede del Centro Civile di Stagno, in via Heinrich Karl Marx numero 3, e l’altro presso la sede del Palazzo comunale a Collesalvetti, in piazza della Repubblica 32.

Il bando scade alle ore 14 del 28 settembre 2023.

“Il Comune di Collesalvetti aderisce al servizio civile universale riconoscendo il valore di questo percorso in termini di progetti di animazione culturale e di miglioramento dei servizi alla cittadinanza, – commenta Adriana Ciurli, assessore comunale all’Istruzione, Cultura e Politiche socio -sanitarie – ma soprattutto in termini di esperienza formativa e di vita per i giovani che saranno impegnati come operatori volontari.”

Gli interessati devono presentare domanda sulla piattaforma DOL raggiungibile al seguente link https://domandaonline.serviziocivile.it/ .

Per iscriversi è richiesta la SPID.

Info: www.ancitoscana.it/servizio-civile

Contatti: serviziocivile@ancitoscana.it

