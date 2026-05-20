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Cronaca

Servizio civile in Cgil, disponibili 6 posti in tutta la provincia

Cronaca

20 Maggio 2026

Servizio civile in Cgil, disponibili 6 posti in tutta la provincia

Livorno 20 maggio 2026 Servizio civile in Cgil, disponibili 6 posti in tutta la provincia

Sono aperte le candidature per svolgere il servizio civile regionale presso la Cgil provincia di Livorno. I posti disponibili sono sei: due a Livorno e uno rispettivamente a Rosignano, Cecina, Piombino e Portoferraio.

Il progetto “Giovani, diritti e tutele: percorsi di rappresentanza” è stato presentato stamani nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Livorno presso la sede Cgil di via G.Ciardi. Insieme al segretario generale Gianfranco Francese erano presenti il responsabile del progetto Filippo Bellandi e la coordinatrice Giulia Biagetti.

Il progetto – rivolto a persone con età compresa tra 18 e 29 anni – prevede un impegno di 30 ore settimanali per una durata di 12 mesi, comprensivo di 44 ore di formazione generale e 45 ore di formazione specifica.

I soggetti selezionati si occuperanno di accoglienza e orientamento alle persone, supporto ai servizi Cgil, attività di informazione su diritti lavoro e tutele, aiuto nell’organizzazione di eventi e incontri, sostegno nelle attività rivolte a giovani, lavoratori, lavoratrici e migranti.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 10 giugno.

Per la presentazione della domanda di partecipazione e per qualsiasi ulteriore informazione visitare la pagina https://www.livornocgil.it/ servizio-civile-progetto-2026