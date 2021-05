Home

Servizio civile in Tribunale, 20 posti per tre progetti. Come fare domanda

4 Maggio 2021

Livorno 4 maggio 2021

Il Tribunale di Livorno comunica:

l’apertura dei termini per l’invio delle domande per partecipare alla selezione per svolgere il Servizio Civile Regionale della durata di DODICI MESI PRESSO IL TRIBUNALE DI LIVORNO, attivato per i giovani dalla Regione Toscana (20 posti), per in allegato si inoltrano sia il volantino che l’avviso di selezione.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il prossimo 28 maggio 2021 h. 14.00 e le stesse dovranno ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE ON LINE, seguendo le istruzioni riportate nella news del 30 aprile u.s., sul Sito del tribunale di Livorno https://www.tribunale.livorno.it/.

I moduli per le domande:

Avviso per la selezione SCR 2021-2022

I tre progetti:

1.Scheda progetto Penale

2-Scheda progetto Civile

3-Scheda progetto Spese di Giustizia

