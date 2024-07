Home

25 Luglio 2024

Servizio Civile Universale: 4 posti in Comune per il progetto “Lo sportello vicino a te – la digitalizzazione come opportunità di inclusione”

Sono disponibili al Comune di Livorno 4 posti per il Servizio civile Universale per il 2024/25, riservati a giovani tra i 18 e i 28 anni.

L’Ente ha avuto infatti il finanziamento per un progetto denominato “Lo sportello vicino a te – la digitalizzazione come opportunità di inclusione”. Il progetto ha la durata di 12 mesi, articolato su sei giorni a settimana. Verrà corrisposto un assegno mensile di € 507,30.

Le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 26 settembre 2024, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline. serviziocivile.it

Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it www.scelgoilserviziocivile. gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda on-line con la piattaforma DOL

Per maggiori informazioni:

Tel. 0586-820283 – 820071 – Dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 13.30

IN DETTAGLIO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Come previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

2. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

3. non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio, a pena di esclusione dalla procedura o dalla prosecuzione del servizio.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL.

MODALITA’ DI SELEZIONE

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione da ciascun candidato. Le Commissioni sottopongono inoltre i candidati ad un colloquio. La valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari precede il momento del colloquio.

L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “Servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni.

I colloqui di selezione potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-line laddove non ci fossero le condizioni per svolgere le prove in presenza

A parità di punteggio nelle graduatorie delle selezioni è preferito il candidato maggiore di età

Per l’assunzione in servizio, è necessario sottoscrivere il contratto di Servizio civile, scaricandolo da sito del Dipartimento.

AVVERTENZE PARTICOLARI

Ai giovani è richiesto di leggere attentamente i progetti e le schede di sintesi.

Inoltre, si raccomanda di porre attenzione al progetto con riserva di 1 posto destinato a giovani con minori opportunità (difficoltà economiche): per candidarsi ai posti riservati il giovane dovrà necessariamente possedere lo specifico requisito richiesto.

