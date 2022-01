Home

Cronaca

Servizio civile universale: 55 posti nelle sedi Avis della Toscana

Cronaca

15 Gennaio 2022

Servizio civile universale: 55 posti nelle sedi Avis della Toscana

Bando in scadenza il 26 gennaio, candidature solo online: ecco come partecipare

Firenze, 15 gennaio 2022

Sono 55 i posti disponibili per il progetto di servizio civile universale “Ti invito a donare – Toscana” a cura di Avis Regionale Toscana, che permetterà ad altrettanti giovani di svolgere un anno di servizio in 54 sedi Avis della Toscana.

Il bando è aperto fino alle 14 del 26 gennaio 2022 e la candidatura può arrivare esclusivamente online.

La durata dell’esperienza è di 12 mesi, con orario settimanale di 25 ore flessibili da articolare tra il lunedì e la domenica, secondo le indicazioni della propria sede di assegnazione.

Per i volontari in servizio sarà corrisposto dal Ministero un assegno mensile di 444,30 euro.

La presidente di Avis Toscana Claudia Firenze afferma:

“Una bella opportunità per i giovani della nostra regione per svolgere un’esperienza arricchente dal punto di vista umano e professionale.

Il contributo dei giovani in servizio civile è importante per Avis, soprattutto in questa fase in cui gli effetti della pandemia richiedono uno sforzo in più per assicurare il flusso di donazioni di sangue che salva tante vite.

Oltre ad un aiuto concreto nel promuovere la donazione, dai volontari in servizio civile arrivano anche tante belle idee per coinvolgere nuovi donatori, specialmente giovani”.

Il Progetto “Ti invito a donare – Toscana” è stato presentato in collaborazione con Avis Nazionale all’interno di un Programma congiunto.

Grazie a questo progetto i giovani saranno impegnati nelle sedi Avis in attività di promozione e sensibilizzazione della cittadinanza toscana alla donazione periodica, associata e consapevole di sangue e plasma, e contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza.

In particolare i giovani saranno coinvolti nella gestione quotidiana delle attività di Avis e nella sensibilizzazione scolastica.

Le sedi dove saranno impiegati sono quelle di:

Avis Regionale Toscana (a Firenze), Arezzo, Bucine, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Castelfiorentino; Empoli, Figline Valdarno, Firenze, Malmantile, Montespertoli, Rignano sull’Arno, Scandicci, Scarperia e San Piero a Sieve, Zonale Area Fiorentina; Mugello e Val di Sieve, Follonica, Grosseto (comunale e provinciale), Massa Marittima, Cecina, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, intercomunale Collesalvetti, Pietrasanta, Viareggio; Carrara, Massa, Cascina, Fornacette, Montopoli Valdarno, Pisa, Capannoli, Ponsacco, Pontedera; Santa Maria a Monte, Santo Pietro Belvedere, Prato, Buggiano, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia; Quarrata, Uzzano, Pistoia (provinciale e comunale), Chianciano, Poggibonsi, Siena, Montepulciano, Taverne e Arbia.

I giovani interessati alla candidatura dovranno munirsi preliminarmente di SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, con livello di sicurezza 2 (se cittadini italiani residenti in Italia o all’estero oppure cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia).

A questo link tutte le informazioni per candidarsi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin