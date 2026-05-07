Cronaca

7 Maggio 2026

Livorno 7 maggio 2026 Servizio Civile Universale, 60 posti all’Azienda USL Toscana nord ovest

C’è tempo fino a mercoledì 10 giugno 2026 per presentare domanda per la selezione ad uno dei 60 posti disponibili nei 6 progetti di servizio civile regionale finanziati con risorse del PR FSE+ 2021-2027. Il bando è pubblico sul sito della Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/servizio-civile-regionale-bando-per-la-selezione-di-2.396-giovani. I progetti presentati dall’Azienda USL Toscana nord ovest si collocano tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno).

La documentazione relativa al bando è consultabile su https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/407-partecipare-al-servizio-civile

Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari a 519,47 euro. I progetti presenti dall’Azienda USL Toscana nord ovest prevedono un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni, compresi tra lunedì e sabato, con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica, se di interesso a quella aggiuntiva BLSD e Formazione sulla riservatezza e trattamento dati, oltre a specifica formazione facoltativa.

Nel dettaglio le sedi di attuazione dei progetti e la suddivisione dei posti disponibili:

Presidio Ospedaliero Livorno Viale Vittorio Alfieri LIVORNO posti 10

Presidio Ospedaliero Pontedera Via Roma PONTEDERA Pisa posti 8

Centro Amministrativo Organizzativo – Valdera Via Alvaro Fantozzi PONTEDERA Pisa posti 2

Ospedale Versilia Via Aurelia CAMAIORE Lucca posti 8

Presidio Distrettuale via Fratti VIAREGGIO Lucca posti 2

Cittadella della Salute Lucca VIA DELL’OSPEDALE LUCCA posti 4

Ospedale San Luca Via Guglielmo Lippi Francesconi LUCCA posti 6

Ospedale Apuane Via Enrico Mattei MASSA Massa Carrara posti 7

Ospedale Monoblocco via Sacco e Vanzetti CARRARA Massa Carrara posti 2

Ex Centro Direzionale via Don Minzoni CARRARA Massa Carrara posti 1

Centro Direzionale via Cocchi Ospedaletto PISA posti 1

Presidio Distrettuale via Garibaldi PISA posti 3

Centro Arianna via Paradisa PISA posti 2

Psicologia via Paradisa PISA posti 2

Zona Pisana via Saragat PISA posti 2

Gli aspiranti potranno presentare la domanda esclusivamente on line tramite PC, tablet e smartphone al seguente indirizzo:

https://servizi.toscana.it/sis/DASC/

entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 10 giugno 2026

L’elenco dei giovani ammessi alla selezione, il calendario delle selezioni (giorni, orari, luogo dove si svolgeranno le prove selettive) verrà pubblicato sul sito della Azienda USL Toscana nord ovest (www.uslnordovest.toscana.it) nella sezione “servizio civile” link https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/407-partecipare-al-servizio-civile.

Per informazioni è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13:

– ai numeri telefonici 0587-273.599 oppure 348-06.55.746

– alle e-mail rossana.guerrini@uslnordovest.toscana.it e servizio.civile@uslnordovest.toscana.it