19 Luglio 2022

Servizio di trasporto turistico in battello con partenza dagli Scali Finocchietti, al via le domande per i soggetti interessati

Livorno, 19 luglio 2022

I soggetti privati interessati a gestire il servizio di trasporto turistico “Giro dei Fossi Medicei in battello con partenza dagli Scali Finocchietti”, possono presentare domanda al Comune entro venerdì 22 luglio.

La Giunta comunale, con delibera n. 418 del 15 luglio scorso, ha infatti approvato il relativo Disciplinare (pubblicato su www.comune.livorno.it – Segnalazioni) che stabilisce le modalità e le caratteristiche del servizio ed i requisiti previsti per i soggetti partecipanti, che devono avere comprovata esperienza nel settore ed essere in possesso di tutte le abilitazioni al trasporto passeggeri tramite imbarcazioni (navi minori), in base a quanto previsto dal Codice della Navigazione e dalla normativa di riferimento.

L’Amministrazione comunale, che per l’utilizzo dello specchio acqueo e della relativa banchina sugli scali Finocchietti è titolare di una concessione demaniale rilasciata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale; con questo Disciplinare si prefigge di valorizzare lo Scalo in concessione facendone un punto di attrazione caratterizzante l’offerta turistica della città, e di migliorare la visibilità, l’accessibilità, l’organizzazione e la riconoscibilità del servizio di Giro dei Fossi in battello.

Il servizio sarà attivato dal 27 luglio 2022 al 31 marzo 2023, suddiviso in tre periodi:

A dal 27 luglio al 31 ottobre 2022, con esclusione del periodo di Effetto Venezia;

B dal 3 al 7 agosto 2022 coincidente con Effetto Venezia;

C dal 1 novembre 2022 al 31 marzo 2023.

Ciascun operatore potrà richiedere di aderire al servizio per uno o più periodi. Per ogni periodo ciascun operatore potrà partecipare con una sola imbarcazione.

Nel caso in cui, per ogni periodo indicato, vi siano più operatori interessati, l’utilizzo dello Scalo potrà essere ripartito con le modalità e secondo i turni specificati nel Disciplinare.

Le dichiarazioni di adesione dovranno essere inviate all’Amministrazione Comunale via PEC (comune.livorno@postacert.toscana.it) entro venerdì 22 luglio, a pena di inammissibilità, complete di tutte le certificazioni e dichiarazioni indicate nel Disciplinare e negli allegati pubblicati con l’Avviso.

