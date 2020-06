Home

Provincia

Servizio scuolabus Rosignano, Aperto il bando per l’anno scolastico 2020/21

Provincia

6 Giugno 2020

Servizio scuolabus Rosignano, Aperto il bando per l’anno scolastico 2020/21

Rosignano (Livorno) 6 giugno 2020 – E’ aperto fino al 26 giugno 2020 il bando del Comune di Rosignano per presentare domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico con scuolabus, per l’anno 2020/2021.

Il bando per l’accesso al servizio di trasporto con scuolabus è riservato agli alunni residenti nel Comune di Rosignano Marittimo che frequentano le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado del territorio, se la residenza dista oltre 1 chilometro dalla scuola di competenza e più di 500 metri dalla fermata del Trasporto Pubblico Locale

La quota di compartecipazione ai costi delle famiglie è di 23,53 euro a bambino, ridotta a 18,82 euro se altri figli usufruiscono dei servizi comunali (come scuolabus, refezione o nido). Con valore Isee inferiore a 6.550 euro si è esenti dal pagamento.

Il richiedente alla data di presentazione della domanda deve essere in regola con i pagamenti riferiti al servizio di trasporto scolastico di cui ha già usufruito.

Il modulo di domanda può essere compilato e inoltrato direttamente online tramite il sito del Comune, sezione “Servizi on-line” – “Servizi scolastici” , alla quale si accede mediante Spid o registrazione sul sito stesso.

In alternativa il modulo relativo al bando può essere scaricato dalla sezione del sito istituzionale del Comune “Bandi e avvisi vari”, compilato ed inoltrato tramite portale Apaci (accessibile da sito stesso previa registrazione), Pec all’indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it o posta elettronica all’indirizzo scuolabus@comune.rosignano.livorno.it.

In caso di presentazione della domanda via Pec o mail occorre allegare un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità Servizi Educativi ai numeri: 0586 724223, 724213, 724238 o 724391.