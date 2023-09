Home

11 Settembre 2023

Servizio taxi-scuola riservato agli studenti delle superiori, entro il 17 settembre le domande

C’è tempo fino al 17 settembre per inoltrare domanda di adesione al servizio di Taxi-scuola istituito dal Comune di Livorno; il servizio riservato agli studenti degli istituti statali secondari di secondo grado residenti in zone periferiche del territorio cittadino non raggiunte dal trasporto pubblico locale mediante bus, identificate con le seguenti strade:

Oltre a essere residenti in una di queste vie, per accedere al servizio occorre l’abbonamento scolastico annuale 2023/2024 ai mezzi del trasporto pubblico (Autolinee Toscane). L’abbonamento potrà essere allegato alla domanda anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria e comunque prima dell’avvio del servizio.

La domanda per il servizio di taxi-scuola potrà essere presentata da uno dei due genitori (o da chi esercita la tutela legale) o dallo studente se maggiorenne, per il percorso scelto, esclusivamente online su https://srvarpa.comune.livorno.it da venerdì 8 settembre fino a domenica 17 settembre 2023. La piattaforma richiede l’identificazione tramite SPID, CIE o CNS.

Il numero di pratica rilasciato al momento della presentazione della domanda dovrà essere conservato per la successiva consultazione delle graduatorie.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata su questo sito nell’Area Tematica Educazione e Scuola alla pagina Taxi – Scuola dove sono anche consultabili l’avviso completo e le tabelle con i percorsi.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Mobilità Urbana Sostenibile

email taxiscuola@comune.livorno.it

Per conoscere gli orari e gli itinerari delle linee di trasporto urbano attive sul territorio del Comune di Livorno (compresa la linea CS3 Casa-Scuola Polo Galilei – Nautico – Liceo Enriques) consultare il sito di Autolinee Toscane alla pagina Orari

