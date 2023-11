Home

Sesso salato per un livornese 21enne, 10mila euro di multa alla coppia sorpresa in auto

4 Novembre 2023

Livorno 4 novembre 2023 – Sesso salato per un livornese 21enne, 10mila euro di multa alla coppia sorpresa in auto

Una notte di passione ha comportato una costosa sanzione per una giovane coppia a Firenze, proprio mentre la tempesta imperversava e causava vittime in Toscana. La coppia, composta da una ragazza di 23 anni originaria del Viterbese e il suo compagno, un livornese 21enne, è stata multata con una sanzione di 10. 000 euro per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza.

Una volante della squadra mobile era impegnata nei controlli e li ha scoperti all’interno dell’auto parcheggiata

Il fatto è accaduto proprio mentre il maltempo si scatenava sulla città metropolitana I due sono stati sorpresi in atteggiamenti inequivocabili in via Bonifacio Lupi, a pochi metri dagli uffici della Questura

