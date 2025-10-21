Home

21 Ottobre 2025

Livorno 21 ottobre 2025 “Sessualità e menopausa”, grande partecipazione a Livorno all’incontro guidato dalla psicoterapeuta e sessuologa, Caterina Monechi

Ha fatto registrare un’ampia partecipazione di donne di diverse età, l’incontro dedicato alla sessualità e al benessere durante la menopausa, organizzato dalla Zona distretto Livornese e dai professionisti del Consultorio Est dell’Azienda USL Toscana nord ovest. L’iniziativa che faceva parte del calendario di eventi della Settimana della Menopausa 2025 ha confermato l’interesse diffuso e l’importanza di creare spazi di confronto aperti e informativi su temi spesso ancora poco discussi.

La dottoressa Caterina Monechi, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa, docente presso l’Istituto di Ricerca e Formazione di Firenze (IRF), ha guidato il dialogo, offrendo strumenti concreti per comprendere i cambiamenti fisici e psicologici legati alla sessualità in menopausa e suggerendo strategie per mantenere un rapporto positivo con se stesse e con il partner. Le ostetriche del consultorio hanno affiancato le partecipanti con consigli pratici e consulenze personalizzate, rispondendo alle domande e promuovendo un approccio sereno e consapevole ai cambiamenti del corpo.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di informazione, empowerment e condivisione, contribuendo a diffondere una cultura della prevenzione e del benessere femminile in tutte le fasi della vita.

“La grande partecipazione e l’interesse dimostrato dalle donne presenti – ha commentato la dottoressa Monechi – confermano quanto sia importante affrontare questi temi con competenza, apertura e attenzione alla dimensione relazionale e psicologica. Incontri come questo favoriscono la consapevolezza e il benessere, aiutando le donne a vivere la menopausa come una fase naturale e ricca di valore”.

L’Azienda USL Toscana nord ovest conferma così il proprio impegno nel promuovere iniziative di educazione alla salute, prevenzione e supporto psicofisico, valorizzando la centralità della donna e la qualità della vita in tutte le fasi della vita.

In foto la dottoressa Monechi e alcuni dei partecipanti all’iniziativa.

