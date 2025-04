Home

14 Aprile 2025

Livorno 14 aprile 2025 Sesta di fila per la Pielle femminile

Sesta vittoria consecutiva per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, capace di espugnare anche il parquet dell’Azzurra Orvieto al termine di una gara in cui le ragazze di coach Luca Castiglione hanno sempre rincorso. Sotto di 10 all’ultimo mini intervallo (47-37), il cuore e l’aggressività hanno sprigionato un quarto periodo da manuale del basket, chiuso con un break di 25-14 e una vittoria che, sotto l’aspetto mentale, vale tantissimo. Si conclude così una regular season davvero positiva, in attesa adesso di tuffarsi nei play-in previsto per il 26 aprile al Pala Cecioni. Chi vince tra la Toscana Legno e PF Firenze andrà a giocarsi l’accesso alla fase nazionale, sfidando Perugia.

Azzurra Orvieto-Toscana Legno Pielle Livorno: 61-62

TOSCANA LEGNO: Caverni, Nottolini 3, Castiglione M. 3, Menchetti 3, Donadio 15, Castiglione V. 11, Benedetti 12, Collodi 15. All. Castiglione L.

Arbitri: Antonelli e Mariottini

Parziali: 15-16, 35-30, 47-37, 61-62