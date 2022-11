Home

Basket

7 Novembre 2022

Sesta vittoria consecutiva per la Pielle

Livorno, 7 novembre

Nonostante una prestazione a corrente alterna, e priva di Federico Loschi (affaticamento), la PIELLE LIVORNO centra la sesta vittoria consecutiva, mantenendo la leadership del girone assieme a Vigevano.

Vittima di turno, sul parquet del Pala Macchia, la Junior Casale Monferrato di coach Cristelli (75-63), autentica spina nel fianco dei ragazzi di coach Cardani specie nel cuore del terzo quarto (55-50). Merito della Unicusano è stato di non disunirsi e riaccelerare con una tripla di Filippo Paoli e grazie alle giocate di Andrea Lo Biondo (miglior marcatore con 15 punti), gli assist di Andrea Piazza, la verticalità di Modou Diouf e le invenzioni del tandem Almansi-Campori. Adesso per la Pielle due trasferte in Lombardia, prima a Varese e la settimana dopo a Legnano dell’ex Drocker.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO-Junior Casale Monferrato: 75-63

UNICUSANO: Sergio Nne Cristofani ne, Rubbini 2, Paoli 4, Lo Biondo 15, Diouf 11, Loschi ne, Piazza 7, Lenti 10, Di Sacco, Almansi 14, Campori 12. All. Cardani.

JUNIOR CASALE: Riva 6, Jovanovic 18, Avonto ne, Geraci ne, Ciocca ne, Staffieri 5, Apuzzo 9, Raiteri, Ruiu, Negri 8, Saladini 17. All. Cristelli.

Arbitri: Berger di Roma e Lilli di Ladispoli

Parziali: 17-10, 39-26, 53-43, 75-63

