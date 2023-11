Home

19 Novembre 2023

Sesta vittoria del suo sfavillante campionato, il Don Bosco batte anche il CUS Pisa

Livorno 19 novembre 2023 – Sesta vittoria del suo sfavillante campionato, il Don Bosco batte anche il CUS Pisa

Seconda vittoria consecutiva, la sesta in otto giornate di campionato, per la Toscana Food Don Bosco, nell’arduo campionato di Serie C.

Questa settimana, ad inchinarsi alla spregiudicatezza dei tanti giovani rossoblu tocca al CUS Pisa, che pure lotta fino al termine, ma che, durante la partita, mette il naso avanti solo una volta, nell’11-10 del primo quarto.

Da lì in poi a condurre le danze sono sempre i ragazzi rossoblu, con un massimo vantaggio di 15 punti, poi agevolmente mantenuto fino al 67-60 finale.

Due punti di platino che consentono alla compagine di Francesco Barilla di continuare a stazionare nelle zone altissime della graduatoria, alimentano il sogno di chiudere la prima fase in una delle prime quattro posizioni.

LA CRONACA

Il tecnico della Toscana Food Don Bosco, Francesco Barilla, si affida al quintetto composto da Tartamella, Bandini, Giachetti, Balestri e Di Sacco, il collega del CUS Pisa, Cristiano Forti, replica con Fiorindi, Carpitelli, Madeo, Siena e Spagnolli.

Il primo canestro è della Toscana Food Don Bosco, con una tripla di Tartamella dopo 18” di gioco; sembra l’inizio di una partita tutta bollicine, ed invece nel primo quarto sono le difese ad avere la meglio sui rispettivi attacchi, come dimostra il 16-11 per la Toscana Food al termine del primo periodo, nel quale i labronici conservano quasi sempre la supremazia nel punteggio.

Nei primi 10’, da segnalare i 6 punti a testa di Tartamella e Deri. In avvio di secondo quarto il canovaccio del match non cambia, con i due attacchi che stentano a trovare il canestro avversario, poi la Toscana Food raddrizza la mira in attacco e trascinata da un Lamperi in formato deluxe, 7 punti consecutivi in pochi minuti per il numero 12 rossoblu, stampa un parziale di 9-0 che manda la Toscana Food sul +13, sul 29-16.

Sembra il parziale decisivo, ed invece il CUS reagisce con un controparziale di 5-1 che riduce il vantaggio della Toscana Food, costringendo coach Barilla al time out.

Il minuto di sospensione non sortisce effetti, il CUS Pisa continua la propria rimonta, arrivando fino al -5 a 59” dalla fine del quarto, costringendo Barilla ad un ulteriore time out.

Al rientro in campo, il tempo di annotare una tripla per parte, di Baroni e Fiorindi, ed arriva la sirena di metà partita, con la Toscana Food avanti di 5 lunghezze, sul 35-30.

Al rientro dagli spogliatoi, ad uscire meglio dai blocchi sono i ragazzi di Francesco Barilla, bravi a stampare un parziale di 10-2 che restituisce ai labronici un vantaggio in doppia cifra, sul 45-32, dopo 3’38” di gioco, costringendo il coach del CUS Pisa, Forti, ad un time out, dal quale gli universitari escono con un parziale di 5-0 che costringe, a sua volta, il tecnico della Toscana Food ad un minuto di sospensione.

Al rientro in campo le due squadre si scambiano colpo su colpo, fino al parziale rossoblu di 5-0 che, all’ultima pausa, regala 10 punti di vantaggio ai rossoblu, sul 54-44. In avvio del periodo finale, a prevalere sono le difese, tanto che nei primi 4’ di gioco si vedono soltanto 7 punti complessivi, con la Toscana Food saldamente al comando della partita.

Una leadership che i rossoblu mantengono, nonostante i generosi tentativi di rimonta del CUS Pisa, fino al 67-60 finale che sancisce la seconda vittoria consecutiva, la sesta in otto partite, della Toscana Food Don Bosco. In una buona prestazione di tutta la squadra, da segnalare i 18 punti di Deri, i 17 di Tartamella ed i 14 di Lamperi.

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno – CUS Pisa 67-60

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno:

Ciano 5, Bandini, Dodoli, Baroni 3, Tartamella 17, Lamperi 14, Idone, Giachetti 5, Spinelli, Deri 18, Di Sacco 3, Balestri 1. All. Francesco Barilla, Ass. Alex Blanco e Davide Cotza.

Parziali: 16-11; 35-30; 54-44; 67-60

