Rugby

8 Dicembre 2024

Livorno 8 dicembre 2024 Sesta vittoria di fila per il Livorno Rugby

UNICUSANO LIVORNO RUGBY – POLISPORTIVA PAGANICA 41-5

UNICUSANO LIVORNO RUGBY:

Del Bono (18’ st Fedi); Casini (18’ st Tori), Giunta (12’ st Cristiglio), Lenzi Gio., Saleme; Celi P. (20’ st Rossi), Tomaselli J.; Piras, Carbonella (6’ st Castellani), Raffo (18’ pt Giammattei); Gragnani Giac., Bitossi; Tangredi (28’ st Giusti), Echazu Molina, Andreotti (12’ st Ficarra). All.: Riccardo Squarcini.

POLISPORTIVA PAGANICA:

Cialente (cap.) (36’ pt Belsito); Cortesi A., Del Zingaro, Soldati (20’ pt Rotellini St.), Fabiocchi (15’ st Ianni); Nicita, Anitori; Buli, Liberatore F., Giordani (15’ st Lostia); Turavani, Cortesi L.; Federico, Galeota (30’ st Mammone), Liberatore A. (38’ st Rosati). All.: Sergio Rotellini.

ARBITRO:

Francesco Cagnin di Venezia (assist.: Marco Junior Barbagli di Siena e Mirko Di Camillo di Pescara).

MARCATORI:

nel pt (17-0) 2’ m. Casini, 15’ m. Tomaselli J. tr. Del Bono, 22’ m. Echazu Molina; nel st 4’ m. Giordani, 10’ m. Del Bono, 18’ m. Bitossi, 36’ m. Tori tr. Saleme, 40’ m. Gragnani Giac. tr. Saleme.

NOTE:

giornata fredda. Espulsione temporanea per Cortesi L. (32’ st). In classifica, 5 punti per l’Unicusano Livorno, che ha vinto e ha conquistato il bonus-attacco (sette mete realizzate) e 0 per il Paganica che ha perso con un margine superiore alle sette lunghezze e non ha colto il bonus-attacco (una meta realizzata).

( Guarda la fotogallery, clicca qui)

Il quadro della 7° giornata di serie A, girone 4 (di fatto il girone di A2 del centro-sud; tra parentesi i punti validi per la classifica): Romagna – Roma Olimpic 37-20 (5-0); Civitavecchia Centumcellae – Primavera Roma 35-16 (5-0); Unicusano Livorno – Pol. Paganica 41-5 (5-0); La L’Aquila – UR Firenze 30-24 (5-1); Villa Pamphili Roma – Napoli/Afragola 15-20 (1-4). La classifica: Unicusano Livorno 30 p.; UR Firenze 28 Roma Olimpic 24; Romagna e Civitavecchia C. 22; La L’Aquila 15; Napoli/Afragola 14; Primavera Roma 10; Paganica 9; Villa Pamphili Roma 0. Nel prossimo turno, il 22 dicembre, l’Unicusano Livorno renderà visita al Napoli/Afragola.