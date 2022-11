Home

Sport

Basket

Sesto sigillo per il Jolly Acli: espugnata Firenze. Rientro in campo per Garcia Leon

Basket

20 Novembre 2022

Sesto sigillo per il Jolly Acli: espugnata Firenze. Rientro in campo per Garcia Leon

Livorno 20 novembre 2022

La striscia vincente non si ferma. Il Jolly Acli Basket Livorno supera anche il Baloncesto Firenze al suo domicilio (56-69) e prosegue nella stagione “immacolata” in attesa delle prossime avversarie.

Una partita non certo memorabile, cominciata col freno a mano tirato e poi decisa in un terzo quarto dominato (parziale 9-20), che non ha dato scampo alle pur brave gigliate, guidate dall’ex Donadio in serata di grazia (21 punti).

La squadra di Betti ha comunque proposto ben quattro giocatrici in doppia cifra, con miglior marcatrice la solita Francesca Rosellini autrice di 19 punti (con 5 triple).

Tra le note liete del match anche il rientro in campo dopo alcuni mesi di stop per infortunio dell’argentina Zulema Garcia Leon, che ha subito fornito il suo contributo, scendendo in campo senza alcun timore.

«Siamo molto felici del risultato, ma soprattutto del rientro di Garcia Leon – dice la presidente Paola Parisi -. La società ringrazia il dott. Lioci per aver eseguito l’intervento perfettamente riuscito. Poi il dottor Moretti (Nuova Kinesis), il dottor Gini (LG), i preparatori atletici Rizzacasa, Falleni e Ottaviani che hanno dato il loro prezioso contributo per il puntuale e perfetto rientro in campo dell’atleta argentina».

Il tabellino: Evangelista 13, Ceccarini 16, Orsini 14, Rosellini 19, Giari 2, Garcia Leon 5, Castillo, Sassetti, Corti, Barsotti, Barghigiani. All. Betti. Ass. Menichetti

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin