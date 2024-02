Home

3 Febbraio 2024

Da martedì 6 a lunedì 12 febbraio Giornata di raccolta del farmaco. Si potrà donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi nelle farmacie che aderisco all’iniziativa

Livorno, 3 febbraio 2024 – Sette giorni di raccolta del farmaco per i bisognosi. L'elenco delle farmacie aderenti a Livorno e provincia

Anche quest’anno si svolgerà in tutta Italia la GFR-Giornata di Raccolta del Farmaco. Durerà una settimana, da martedì 6 febbraio a lunedì 12 febbraio, con il coinvolgimento di 5000 farmacie dove sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi.

Livorno aderirà come sempre all’iniziativa (questa è la XXIV edizione) con il supporto dei tanti volontari del Banco Farmaceutico e con il fattivo contributo di 49 farmacie cittadine e della provincia.

Si richiederanno in prevalenza:

antinfluenzali e medicinali pediatrici, antifebbrili, analgesici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali; farmaci per i dolori articolari e muscolari, antistaminici, disinfettanti, vitamine e sali minerali.

L’invito è quello di recarsi in farmacia e donare un farmaco a chi ha bisogno perché, come recita la locandina, “nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi”.

I farmaci, una volta raccolti, andranno a 18 realtà benefiche del territorio che si prendono cura di persone in condizioni di povertà sanitaria offrendo cure e medicine. A Livorno è stato espresso un fabbisogno di 9000 confezioni di farmaci.

Lo scorso anno furono raccolte 7657 confezioni che hanno aiutato circa 3000 ospiti di 16 enti.

La Giornata di Raccolta del Farmaco si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di AIFA e in collaborazione con:

il Cdo Opere Sociali, Ferderfarma, Fofi, Federchimica, Assosalute, Egualia-Industrie Farmaci Accessibili; Intesa San Paolo è Partner Istituzionale dell’iniziativa.

La GFR è realizzata grazie all’importante contributo di:

IBSA Italy, Teva Italia, EG Stada Group e DHL Supply Chain Italia e al sostegno di DOC Generici; Accord Healthcare, Piam Farmaceutici, Zentiva Italia e Zuccari.

In allegato l’elenco delle farmacie di Livorno e Provincia

FARMACIA ABAGNALE – PHARMA GREEN

P.ZZA BERLINGUER, 13

57025 PIOMBINO (LI)

FARMACIA ACQUAVIVA -NEOAPOTEK

VIA RICASOLI, 1

57125 LIVORNO (LI)

FARMACIA ATTIAS

VIA MARRADI, 2

57100 LIVORNO (LI)

FARMACIA BARONCINI

VIA GRANDE, 8

57123 LIVORNO (LI)

FARMACIA BENESSERE STORE

VIA MENTANA, 8 FRAZIONE SAN PIETRO IN PALAZZI

57023 CECINA (LI)

FARMACIA BENESSERE STORE 2

VIA SUSA, 58

57023 CECINA (LI)

FARMACIA BERTELLI – BOOTS

PIAZZA GUERRAZZI 15

57023 CECINA (LI)

FARMACIA BIAGI

VIA INDIPENDENZA, 141

57021 VENTURINA TERME (LI)

FARMACIA C.RO.M. DI

ROSIGNANO SOLVAY

VIA DELLA CAVA, 62

57016 ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

FARMACIA CASTELLI

VIA CAIROLI, 34

57100 LIVORNO (LI)

FARMACIA COMUNALE CENTRALE

P.ZZA CAPPELLETTI, 7

57025 PIOMBINO (LI)

FARMACIA COMUNALE COSTITUZIONE

P.ZZA COSTITUZIONE, 76

57025 PIOMBINO (LI)

FARMACIA COMUNALE DI SAN VINCENZO

VIA BISERNO C/O CENTRO COMMERCIALE COOP

57027 SAN VINCENZO (LI)

FARMACIA COMUNALE MONTEMAZZANO

VIA ISCHIA,6

57025 PIOMBINO (LI)

FARMACIA COMUNALE N. 2 – LIVORNO

VIA SETTEMBRINI,41

57100 LIVORNO (LI)

FARMACIA COMUNALE N. 3 – LIVORNO

VIA GARIBALDI, 308

57100 LIVORNO (LI)

FARMACIA COMUNALE N. 6 – LIVORNO

P.ZZA SARAGAT, 8

57121 LIVORNO (LI)

FARMACIA COMUNALE N. 8 – LIVORNO

P.ZZA GRANDE, 39

57123 LIVORNO (LI)

FARMACIA DEGLI OLEANDRI

VIA DEGLI OLEANDRI, 12/14

57100 LIVORNO (LI)

FARMACIA DEI PORTICI

VIA PETRARCA,16

57025 PIOMBINO (LI)

FARMACIA DEL CORALLO

VALE G. CARDUCCI, 164-168

57124 LIVORNO (LI)

FARMACIA DEL CORSO

CORSO ITALIA, 37/39

57025 PIOMBINO (LI)

FARMACIA DEL LEVANTE

VIA G. GELATI, 10

57124 LIVORNO (LI)

FARMACIA DELLA SALUTE

VIA GIOTTO, 59

57100 LIVORNO (LI)

FARMACIA DI BANDITELLA

VIA CARLO PUINI,97

57128 LIVORNO (LI)

FARMACIA DI COLLINE – GRUPPO FELIA

P.ZZA DAMIANO CHIESA,30

57124 LIVORNO (LI)

FARMACIA DRMAX – LIVORNO LEPANTO

VIA LEPANTO,50/52

57127 LIVORNO (LI)

FARMACIA ELIOPOLI

VIA DE AMICIS 80

57025 RIOTORTO (LI)

FARMACIA FARNETI

V.LE CARDUCCI, 195

57121 LIVORNO (LI)

FARMACIA FERRARI

VIALE DELLA LIBERTA’ 14

57127 LIVORNO (LI)

FARMACIA GALENO

VIA GRANDE, 62

57123 LIVORNO (LI)

FARMACIA LA FENICE

PIAZZA IVAN IORI,2

57023 CECINA (LI)

FARMACIA MICHETTI

VIA DELLA REPUBBLICA,5

57016 ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

FARMACIA MILIARDI

VIA T. DI LORENZO, 1 – QUERCIANELLA

57128 LIVORNO (LI)

FARMACIA MODERNA

VIA DEI BAGNI, 30

57128 LIVORNO (LI)

FARMACIA MONTENERO

VIA DELLE PIANACCE, 11

57100 LIVORNO (LI)

FARMACIA NUGOLA

VIA DEGLI ONTANI 2

57014 NUGOLA – COLLESALVETTI (LI)

FARMACIA NUOVA

C.SO AMEDEO, 239/A

57125 LIVORNO (LI)

FARMACIA PAOLUCCI – PHARMA GREEN

CORSO MAZZINI 301

57126 LIVORNO (LI)

FARMACIA PELLINI

VIA GRANDE, 61

57123 LIVORNO (LI)

FARMACIA PIERINI

VIA MARX, 25 FRAZIONE STAGNO

57017 COLLESALVETTI (LI)

FARMACIA ROSSI

VIA TOSCANA, 1

57100 LIVORNO (LI)

FARMACIA S.E.FI – CAMPIGLIA M.

VIA DON STURZO 2 J

57021 VENTURINA TERME (LI)

FARMACIA SAN JACOPO

V.LE ITALIA, 123

57127 LIVORNO (LI)

FARMACIA SAN MATTEO – PHARMA GREEN

VIA PROVINCIALE PISANA 3

57121 LIVORNO (LI)

FARMACIA SAN VINCENZO

VIA VITTORIO EMANUELE II, 37

57027 SAN VINCENZO (LI)

FARMACIA SANA CURA SNC

VIA DELL’INDUSTRIA

57023 CECINA (LI)

FARMACIA SANTA GIULIA

PIAZZA GRANDE, 20

57100 LIVORNO (LI)

FARMACIA SCALABRELLA – NEOAPOTEK

VIA DE LARDEREL 37

57122 LIVORNO (LI)

