Sette sacchetti lanciati dal mezzo in corsa? Mister Green ripulisce la collinetta della rotatoria di via Cimarosa

23 Luglio 2023

Lancio di sacchi della spazzatura dal mezzo in corsa alla rotatoria di via Cimarosa? Un nuovo sport? Mr Green pulisce ancora

Livorno 23 luglio 2023 – Mister Green, il volontario che con la sua bicicletta con carretto ripulisce dalla plastica e dai rifiuti le strade di Livorno, ha compiuto una nuova impresa ecologica. Questa volta si è recato alla rotatoria di via Cimarosa, dove ha trovato sei sacchetti di spazzatura abbandonati tra il muretto e il verde della collinetta che costeggia la strada.

La rotatoria, sprovvista di un passaggio per pedoni, è un luogo di passaggio per i mezzi che circolano sulla strada. Mister Green si chiede come sia possibile che qualcuno abbia lanciato i sacchetti dal mezzo in corsa, senza preoccuparsi delle conseguenze per l’ambiente e per la sicurezza. Si tratta forse di un nuovo sport estremo, o di una sfida tra incivili?

Mister Green non si è lasciato scoraggiare dalla situazione e ha deciso di intervenire con la sua solita determinazione. Armato di pinza acchiapparifiuti e carrello, ha raccolto i sette sacchetti dal peso totale di 5 chili e 900 grammi e li ha conferiti presso il centro di raccolta

Mister Green ha documentato la sua azione con delle foto che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, dove riceve sempre molti commenti positivi e incoraggianti. Nelle foto, si vede anche il panorama della collinetta, dove spiccano i colori giallo el blu dei sacchetti di rifiuti. Un contrasto forte con la natura, che rovina il paesaggio.

Mister Green invita tutti i cittadini a rispettare l’ambiente e a utilizzare i cassonetti per lo smaltimento dei rifiuti. Ricorda che ognuno può fare la differenza, contribuendo alla pulizia della città e alla tutela dell’ecosistema. Mister Green ringrazia anche il Comune di Livorno per il sostegno e la collaborazione che gli offre.

Mister Green è un esempio di cittadino attivo e responsabile, che con le sue iniziative quotidiane contribuisce a rendere Livorno una città più pulita e più verde. Il suo motto è “ognuno faccia la sua parte”, perché solo insieme possiamo salvaguardare il nostro pianeta.

