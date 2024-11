Home

Sette vittorie a Firenze per gli under 12 del Livorno Rugby

5 Novembre 2024

Per le due rappresentative dell’Unicusano Livorno Rugby under 12, l’aspetto saliente del raggruppamento svoltosi domenica sul prato dello stadio Lodigiani di Firenze non è tanto relativo al bilancio globale di sette vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il dato più importante dell’intensa mattinata è relativa alla crescita di tutti gli elementi biancoverdi utilizzati dagli allenatori-educatori Piero Chiesa, Riccardo Fabbrini, Edoardo Giammattei e Federico Guidi.

A fare da cornice all’evento disputato in terra gigliata il gradevolissimo sole. Sette le formazioni toscane scese in campo: due squadre dell’Unicusano, due squadre dei padroni di casa del Firenze’31 e inoltre, con una compagine ciascuna, il Gispi Prato, il Valdarno e il Puma Bisenzio. Partite di 8 minuti l’una.

Ogni formazione ha giocato cinque gare. Come sempre, grande sostegno delle famiglie e piacevole accoglienza da parte della società ospitante. Una bella mattinata di sport autentico.

I giocatori labronici protagonisti a Firenze:

Marco Alessio, Cristiano Aspromonti, Matteo Balducci, C. Giulio Campora, Enea Cecconi, Leonardo Cecconi, Luca Coppedè, Pietro Ferrucci, Giorgio Gambogi, Alessandro Iardella, Daniel Lunardi, Giorgio Martellozzo, Niccolò Perossini, Edoardo Primerano, Alessandro Salerno, Giuseppe Sampietro, Giorgio Serretti, Antimo Tramontano, Valentino Trevisan, Nicola Vincenti e Niccolò Zippoli.

Tutti quanti hanno dimostrato tanta grinta, coraggio e voglia di sperimentarsi. I biancoverdi under 12 – si tratta di atleti classe 2013 e 2014 – giorno dopo giorno, stanno conoscendosi e compattandosi sempre di più. Finito il terzo tempo, poi tutti diretti al campo Montano di Via dei Pensieri a sostenere la prima squadra dell’Unicusano Livorno Rugby, per la sua partita valida per la serie A, contro La L’Aquila.