Settembre GialloRosso: Livorno festeggia il compleanno di Ilio Dario Barontini

26 Settembre 2025

Livorno 26 settembre 2025

Domenica 28 settembre gli Scali delle Cantine si trasformeranno in un grande villaggio pedonale per celebrare il compleanno di Ilio Dario Barontini, figura storica e simbolo della città di Livorno.

Una giornata di festa aperta a tutti, tra sport, cultura, musica e tradizione, nel cuore del quartiere Pontino.

Sin dal mattino, a partire dalle 10:00, i visitatori potranno passeggiare lungo il canale animato da bancarelle, stand e street food: dalle specialità di Chef Bocca, agli arrosticini del Bobbe, fino alla porchetta e molte altre prelibatezze.

Il pomeriggio: sport, arte e cultura

Il cuore delle attività prenderà vita nel pomeriggio con appuntamenti dedicati allo sport e alla creatività:

– 14:30-16:30: Prova il Remoergometro insieme agli atleti del Pontino San Marco

– 16:30: Sfilata dell’armo del Pontino San Marco a 4 remi

– Estemporanee di pittura

– Failed Experiment

– Giochi di carte a cura di 21stcenturymanga

e molto altro

Non mancheranno le aperture straordinarie delle cantine sugli scalandroni e l’ atmosfera del Megik Cult, pronto ad accogliere il pubblico nelle sue suggestive mura.

La sera in Piazza Garibaldi: spettacoli e musica

La festa continuerà in Piazza Garibaldi, con un ricco programma di spettacoli e concerti:

18:00: presentazione stagione remiera Pontino San Marco

19:00: concerto degli Eteria

20:15: musica folk con Befolk

21:20: Michele Crestacci in una drammaturgia dedicata a Barontini

22:00: chiusura in musica con i Licantropi

Un evento di comunità

La giornata sarà condotta da Roberto Cipriani e vedrà la partecipazione di Associazione Ilio Dario Barontini, Comitato Pontino San Marco e Football Livorno.

Con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno vogliamo creare un momento di festa popolare, ma anche un’occasione per rinsaldare i legami con la storia, le tradizioni e i valori della comunità livornese.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a vivere insieme il Settembre GialloRosso – Festeggiamo Ilio Dario Barontini: una giornata di sport, arte e musica, nel cuore del Pontino.

