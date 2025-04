Home

Settima vittoria consecutiva dell'MVTomei, netto successo contro Sales Firenze

13 Aprile 2025

Settima vittoria consecutiva dell’MVTomei, netto successo contro Sales Firenze

Livorno 13 aprile 2025 Settima vittoria consecutiva dell’MVTomei, netto successo contro Sales Firenze

Contro Sales Firenze arriva una vittoria in tre set. La squadra dei Vigili del Fuoco non ne vuole sapere di fermarsi e inanella il settimo successo di fila nella Pool Salvezza di Serie C.

Al Pala MVTomei contro i fiorentini, dopo un primo set combattuto vinto solo ai vantaggi dai padroni di casa, non c’è storia nella seconda e terza frazione vinte senza rischi da Livorno.

IES in campo con Gori opposto a Diamanti, My e Petracca in banda, Buffa e Antonelli al centro, libero Mazzucca. Rispondono gli ospiti con Susini opposto a Ticci, Donati e Bussotti in banda, Trotti e Fusi al centro, libero Orlandi.

Primo set equilibrato, si distingue Petracca in attacco, ma lo IES fatica in ricezione e a muro, concedendo troppo al servizio. Ospiti determinati e precisi in battuta, si procede sui binari dell’equilibrio (13-13) almeno fino allo strappo di capitan Gori che assesta due punti consecutivi in due e dai nove metri, costringendo Firenze al primo time-out dell’incontro sul 18-16.

I biancorossi gestiscono i due punti di vantaggio fino alla fase calda nel match, dove subentra qualche errore di troppo che fa rimanere in partita Firenze, alimentata dai punti dei suoi attaccanti laterali. Sales arriva al primo set point annullato da Gori, la situazione si ribalta e al secondo set point per i locali (26-25) My pesca il mani fuori del muro avversario chiudendo il set.

Buon rientro in campo di Livorno: sul 7-3 Firenze si rifugia nel tempo, bella la striscia al servizio di Buffa diretto sempre in zona uno che costringe gli avversari a ricorrere al cambio, con Magni per Bussotti. MVTomei ancora avanti, dal 12-3 si passa al 14-5 e il Sales opera un doppio cambio, con Rapisarda in alzata e D’Innocenzo in posto due: la mossa non sortisce gli effetti sperati e sul 20-10 rientrano in campo i titolari Ticci e Susini. MVTomei bello e determinato in questa fazione che termina sul 25-13.

Parte con le migliori intenzioni la squadra biancorossa nel terzo set, punto e ace di Gori a spingere la squadra sul 7-2, con Ungar a rilevare Magni. Con l’ace di Petracca si va sul 9-5, gli ospiti cominciano a collezionare diversi errori dando modo ai padroni di casa di prendere il largo (16-8). Bene il muro livornese che non fapassare niente sotto rete, l’ace di Buffa vale il 22-9 e nel finale spazio a Gucci per far rifiatare My. Sul 24-11 proprio un mani fuori pescato dal neo entrato schiacciatore vale la vittoria finale di una partita mai seriamente in discussione.

“Nel primo set – spiega coach Cristian Casoli a fine gara – abbiamo commesso troppi errori al servizio, ben sette ed eravamo messi male in ricezione e a muro. Ho parlato quindi con i ragazzi, cercando di aggiustare qualcosa e siamo migliorati, riuscendo a vincere in scioltezza secondo e terzo set. Per noi questi sono tre punti fondamentali, ci permettono di avvicinarci sensibilmente alla salvezza”.

Con questa vittoria il MVTomei sale a 25 punti, a +3 dall’inseguitrice Invicta Grosseto sesta. Il campionato riprenderà sabato 26 aprile a Foiano della Chiana contro la Norcineria Toscana.

