Settimana all included a “sbafo” in albergo, denunciata una 74enne già nota per i soliti reati

Bibbona

24 Giugno 2023

Bibbona (Livorno) 24 giugno 2023 – Settimana all included a “sbafo” in albergo, denunciata una 74enne già nota per i soliti reati

I militari della Stazione di Bibbona, nei giorni scorsi, al termine di una rapida indagine, scaturita dalla querela sporta dal legale rappresentante di una rinomata struttura ricettiva della zona nella frazione marina, hanno deferito per il reato di insolvenza fraudolenta una donna di 74 anni

La donna avrebbe trascorso quasi una settimana presso la struttura, carpendo la buona fede del personale dipendente; approfittando del servizio completo di vitto e alloggio e lasciando la struttura il giorno prima di quello previsto per il check-out.

La donna infatti si è resa irreperibile ai successivi contatti da parte del personale dell’hotel.

Dalla copia dei documenti rilasciati all’arrivo presso la struttura e dalle telecamere di videosorveglianza privata; i militari l’hanno individuata.

Ora dovrà rispondere del reato di insolvenza fraudolenta, caratterizzato proprio da:

iniziale dissimulazione dello stato di insolvenza, cui segue la contrazione dell’obbligazione e il successivo mancato adempimento.

L’arzilla signora, già in passato, aveva utilizzato lo stesso “stratagemma” in altre strutture insistenti nella costa etrusca.

