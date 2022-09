Home

Settimana del midollo osseo e cellule staminali, ADMO invita i giovani ad iscriversi al registro italiano donatori

16 Settembre 2022

MATCH IT NOW 2022

17-25 settembre

SETTIMANA NAZIONALE PER LA DONAZIONE DEL MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE

In occasione della la Giornata Mondiale della donazione del midollo osseo e della Settimana Nazionale per la donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, il 17 Settembre ADMO LIVORNO (sede operativa della Associazione Donatori Midollo Osseo) torna in piazza con la campagna Match It Now, con l’obiettivo di invitare i giovani tra i 18 e i 35 anni di età ad iscriversi al registro italiano donatori midollo osseo (IBMDR), attraverso un semplice prelievo di sangue.

In occasione dell’evento, inoltre, il palazzo comunale sarà illuminato di rosso, bianco e blu (i colori dell’associazione) le notti del 17 e del 18 Settembre.

Dal 1990, la Onlus agisce con lo scopo principale di informare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere, attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo, le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre patologie del sangue.

Purtroppo la compatibilità di midollo osseo all’esterno della propria famiglia è una variabile molto rara e solo 1 su 100.000 può essere “il tipo giusto”.

Sono stati realizzati enormi progressi in campo medico che rendono la donazione un processo assolutamente sicuro e per niente invasivo. Si ricorda che il midollo osseo non è il midollo spinale. La tipizzazione è effettuabile solo dai 18 ai 35 anni di età, in persone di almeno 50 kg di peso e in buone condizioni di salute. La donazione effettiva di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche è caratterizzata da una procedura sicura e in grado di salvare una vita.

Basta un piccolo prelievo di sangue per entrare nel registro e rendersi disponibili, in caso di compatibilità, a donare le cellule staminali ad un paziente affetto da leucemia o altra malattia del sangue.

Un gesto altruistico di grande valore umano.

Per maggiori informazioni: www.admo.it

Per iscriversi: admo.it/iscriviti/

Linkedin