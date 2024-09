Home

Settimana Mondiale Allattamento 2024, al via i primi eventi in programma a Rosignano, Livorno e Venturina

28 Settembre 2024

Settimana Mondiale Allattamento 2024, al via i primi eventi in programma a Rosignano, Livorno e Venturina

LIVORNO, 28 settembre 2024 – Settimana Mondiale Allattamento 2024, al via i primi eventi in programma a Rosignano, Livorno e Venturina

Partiranno nei prossimi giorni i primi eventi organizzati nella provincia di Livorno in occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento che per questa edizione ha scelto il motto “Stop alle disuguaglianze, sostegno a 360 gradi”.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 30 settembre al Consultorio di Rosignano con un doppio evento: alle 10.30 i formatori di primo soccorso della Pubblica assistenza di Rosignano daranno indicazioni sui metodi di “Disostruzione delle vie aeree”, mentre a seguire, dalle 12 alle 14, l’ostetrica Beatrice Piazzai, certificata IBCLC, sarà a disposizione per consulenze sull’allattamento per l’evento “L’ostetrica incontra le mamme”.

Martedì 1° ottobre al Consultorio Livorno Sud di Via del Mare si svolgerà dalle 15.30 alle 17 l’ncontro informativo “Primo anno di sicurezza” sulla prevenzione dei incidenti domestici nei bambini durante il primo anno di vita.

Sempre martedì 1° ottobre al Parco pubblico Altobelli di Venturina triplice appuntamento con alle 16.30 il corso di “Disostruzione delle vie aeree” a cura dei formatori di primo soccorso della Croce rossa di Venturina, alle 17.30 sarà il momento di “Danziamo in fascia” a cura dell’insegnante Elettra Baldi, e a seguire alle 18.30 l’insegnante Claudia Ferrari proporrà pilates dedicato alle donne nella fase di allattamento, gravidanza e post partum.

La Settimana Mondiale dell’Allattamento intende sostenere, promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto all’allattamento al seno per la salute e il benessere di madri e bambini, coinvolgendo istituzioni sanitarie, associazioni e famiglie.

L’allattamento al seno è una delle pratiche più efficaci per garantire ai neonati una crescita ottimale, proteggendoli da malattie comuni come infezioni respiratorie e gastrointestinali, e contribuendo allo sviluppo del loro sistema immunitario. Inoltre, favorisce un legame profondo tra madre e bambino, con effetti positivi anche sul benessere emotivo. Anche per le mamme che per motivi medici non possono allattare al seno, è fondamentale mantenere il sostegno ed il supporto alla diade madre-neonato attraverso uno specifico counselling, al fine di promuovere la salute di genere.

I programmi completi per le Zone Livornese e Valli Etrusche, clicca qui

