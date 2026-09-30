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Cronaca

Settimana mondiale allattamento: l’ASL rafforza la rete di sostegno a famiglie. Gli eventi del 1° ottobre

Cronaca

30 Settembre 2026

Settimana mondiale allattamento: l’ASL rafforza la rete di sostegno a famiglie. Gli eventi del 1° ottobre

Livorno 30 settembre 2026

Anche quest’anno l’Azienda USL Toscana nord ovest aderisce alla Settimana mondiale dell’allattamento (SAM), rinnovando il proprio impegno a promuovere, proteggere e sostenere l’allattamento e a rafforzare la rete di assistenza e accompagnamento alle famiglie.

Il tema scelto per la SAM 2026 è “Allattare per un inizio sostenibile della vita: rafforziamo ciò che funziona”.

Un messaggio che richiama l’importanza dell’allattamento fin dai primi momenti di vita e, allo stesso tempo, invita a individuare, monitorare e consolidare quelle politiche e quelle pratiche assistenziali che hanno dimostrato di essere efficaci nel sostenere l’avvio precoce e il mantenimento dell’allattamento.

In continuità con il lavoro portato avanti negli anni precedenti, anche per questa edizione sono stati organizzati numerosi incontri e iniziative nei diversi territori dell’Azienda, rivolti alle famiglie e alla cittadinanza e realizzati grazie alla collaborazione delle professioniste e dei professionisti dei servizi materno-infantili.

“La Settimana mondiale dell’allattamento è un momento importante per fare rete e per valorizzare le esperienze che nel tempo hanno dimostrato di funzionare – sottolinea Andrea Lenzini , direttore del Dipartimento infermieristico e ostetrico dell’Azienda USL Toscana nord ovest – con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra professionisti, servizi e territorio e garantire alle famiglie una continuità assistenziale capace di accompagnarle dalla gravidanza ai primi giorni e mesi di vita del bambino. Il tema di quest’anno ci invita proprio a partire dalle esperienze positive, monitorarle e condividerle, affinché possano essere consolidate e ulteriormente sviluppate”.

“Sostenere l’allattamento significa mettere le donne e le famiglie nelle condizioni di poter compiere le proprie scelte con informazioni corrette e con un adeguato sostegno professionale – aggiunge Cinzia Luzi, direttrice dell’assistenza ostetrica – e per questo è fondamentale la collaborazione tra ospedale, consultori, servizi territoriali e comunità. Gli incontri organizzati in occasione della SAM rappresentano un’importante occasione di confronto, ascolto e informazione e contribuiscono a mantenere alta l’attenzione su un tema che riguarda la salute individuale e quella della comunità. Rafforzare ciò che funziona significa dare ascolto alle mamme, valorizzare le competenze delle ostetriche e assicurare percorsi protetti e basati sull’evidenza scientifica fin dai primi istanti di vita del neonato fino ai primi mille giorni”.

La SAM 2026 pone al centro quattro obiettivi: informare sull’importanza di monitorare i progressi in tema di allattamento; consolidarne la presenza nelle politiche e nelle linee guida della “catena calda”; creare alleanze tra soggetti e organizzazioni per incrementare collaborazione e sostegno; attivare pratiche di protezione, promozione e sostegno dell’allattamento sulla base delle esperienze acquisite.

Le iniziative organizzate dall’Azienda USL Toscana nord ovest nei diversi territori sono consultabili sul sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest, dove è disponibile il calendario completo degli appuntamenti.

Ecco gli eventi in programma per giovedì 1° ottobre:

– a Lucca, al consultorio di Campo di Marte, edificio b, piano 2, incontro sul tema “Allattamento: dalla natura e per la natura, tra sostenibilità e sostegno, nutriamo il futuro”, ore 15;

– a Barga, al chiostro di San Francesco presso l’ospedale, incontro “Il mio viaggio nell’allattamento. Esperienze vissute, aspettative, nodi e rinascite”, ore 15;

– a Pisa, biblioteca comunale SMS, con il patrocinio del Comune di Pisa, incontro “Un inizio sostenibile della vita: promuovere la salute con la lettura verde”, ore 15;

– a Livorno, consultorio di via della Fiera di Sant’Antonino, incontro “Nati per leggere” per la promozione della lettura in età precoce; ore 11; per coppie in attesa, neo genitori, bambini, familiari;

– a Piombino, al consultorio, incontro informativo ed educativo sulle manovre pratiche di disostruzione nel lattante e nel bambino, ore 11;

– a Portoferraio, presso la sala del bar “Le Sirene” (Località “Le Ghiaie”), incontro informativo educativo sulle manovre di disostruzione delle prime vie aeree nel lattante e nel bambino, in collaborazione con la Misericordia di Portoferraio, ore 15 (obbligatoria la prenotazione via email scrivendo a consultorio.portoferraio@ uslnordovest.toscana.it, massimo 30 partecipanti).