25 Settembre 2024

Settimana Mondiale dell’Allattamento 2024: tutti gli eventi nei territori dell’AUSL Toscana nord ovest

Livorno 25 settembre 2024 – Settimana Mondiale dell’Allattamento 2024: tutti gli eventi nei territori dell’AUSL Toscana nord ovest

Dal 1 al 7 ottobre 2024 si celebra la Settimana Mondiale dell’Allattamento, promossa in Italia dal Movimento allattamento materno italiano, L’iniziativa intende sostenere, promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto all’allattamento al seno per la salute e il benessere di madri e bambini, coinvolgendo istituzioni sanitarie, associazioni e famiglie.

L’allattamento al seno è infatti una delle pratiche più efficaci per garantire ai neonati una crescita ottimale, proteggendoli da malattie comuni come infezioni respiratorie e gastrointestinali, e contribuendo allo sviluppo del loro sistema immunitario. Inoltre, favorisce un legame profondo tra madre e bambino, con effetti positivi anche sul benessere emotivo. Anche per le mamme che per motivi medici non possono allattare al seno, è fondamentale mantenere il sostegno ed il supporto alla diade madre-neonato attraverso uno specifico counselling, al fine di promuovere la salute di genere.

Il motto scelto per il 2024 è “Stop alle disuguaglianze, sostegno a 360 gradi” per sottolineare l’importanza di rafforzare il supporto all’allattamento come misura fondamentale per ridurre le disparità sociali.

Gli obiettivi che la Settimana Mondiale dell’Allattamento si è posta, anche nelle precedenti edizioni, sono quelli di garantire che le famiglie ricevano informazioni accurate e supporto adeguato dalle istituzioni sanitarie e dai professionisti, creare ambienti favorevoli all’allattamento, sensibilizzare governi e aziende sull’importanza di politiche che sostengano le madri lavoratrici, come congedi di maternità adeguati e spazi dedicati all’allattamento nei luoghi di lavoro, rafforzare le reti di sostegno e coinvolgere le comunità locali nel fornire assistenza pratica e psicologica alle madri che allattano.

Durante la settimana, sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest saranno organizzati numerosi eventi, incontri informativi e di sostegno all’allattamento. Le famiglie avranno l’opportunità di accedere a consulenze gratuite e incontrare i professionisti per avere consigli e suggerimenti.

Se vuoi scoprire gli eventi nella tua zona, clicca su una delle zone qui sotto:

Valli Etrusche, Apuane e Lunigiana, Elba, Valle del Serchio, Alta Val di Cecina Valdera, Pisa, Livorno, Versilia, Lucca

L’elenco completo degli eventi zona per zona è disponibile sul sito internet dell’Azienda nella sezione “Progetti ed eventi aziendali“.

