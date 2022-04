Home

Settimana Oncologica, LILT: “La prevenzione è servita”, sostienici

10 Aprile 2022

Livorno 4 aprile 2022

Visite di controllo alla LILT di Livorno per la settimana della prevenzione. Martedì 12 aprile verrà organizzato un incontro con la dietista Mollo.

Oltre alla consulenza ai partecipanti verrà donata una bottiglia di olio EVO 100% italiano.

Per prenotarsi sarà necessario mandare una e-mail a info@legatumorilivorno.it

Prevenzione e corretti stili di vita iniziano da tavola.

Per questo la Lega Italiana contro i Tumori ha organizzato la tradizionale settimana nazionale per la prevenzione oncologica.

Visite di controllo periodiche, uno stile di vita sano che preveda attività motoria e un approccio al cibo che costituisca un booster per la nostra salute sono comportamenti essenziali che vanno incoraggiati.

Come ogni anno, tema della campagna è la sana alimentazione e, da sempre, il simbolo scelto da LILT è uno degli ingredienti più rappresentativi della dieta mediterranea: l’olio extra vergine di oliva.

Proprio l’olio EVO 100% italiano, infatti, si è fatto ambasciatore di questa ventunesima SNPO, supportato in tale compito da uno storico testimonial delle campagne firmate LILT; lo chef stellato Davide Oldani, la cui filosofia ai fornelli rappresenta un perfetto esempio di come la prevenzione possa iniziare fin dalla tavola.

In onore della Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica, l’Associazione Provinciale LILT di Livorno ha organizzato per martedì 12 aprile, dalle 14. 30 alle 18. 30, un incontro con la dietista Erika Mollo.

La dottoressa offrirà una consulenza presso la sede dell’associazione (in via Via Francesco de Sanctis, 10) e l’associazione metterà a disposizione dei partecipanti delle bottiglie di olio EVO 100% italiano.

L’evento avrà un costo simbolico di 10 euro a partecipante, i cui proventi andranno a finanziare la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Come prenotarsi Le consulenze si terranno nel pomeriggio di martedì 12 aprile (dalle 14.30 alle 18.30) e per prenotarsi alla giornata sarà necessario mandare una e-mail all’indirizzo di posta info@legatumorilivorno.it

